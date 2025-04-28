О появлении видеокарты на международном рынке пока неизвестно.

AMD официально анонсировала скорый старт продаж видеокарт Radeon RX 9070 GRE в Китае, сообщает Wccftech. Новинка появилась на региональном сайте AMD, а также на сайтах местных интернет-магазинов и торговых площадок — предварительный заказ уже можно оформить. Моделей много и цены на них разные, официальное рекомендованное значение неизвестно, цены на самые недорогие варианты из найденных лежат в диапазоне от 4199 до 4399 юаней с учётом НДС.

Рендер типовой Radeon RX 9070 GRE от AMD, такие модели не выпускаются.

Источник изображения: AMD

Политика AMD в отношении сосуществования RX 9070 GRE и RX 9070 на данный момент неизвестна: с одной стороны, есть вероятность, что RX 9070 GRE действительно заменит RX 9070, по крайней мере в Китае, пишет VideoCardz, указывая на то, что цены RX 9070 здесь начинаются от 4499 юаней; с другой стороны, в Wccftech подсчитали, что без НДС и в переводе на доллары США цена RX 9070 GRE должна составлять примерно 450 долларов, т. е. видеокарта на 100 долларов дешевле RX 9070 и может стать не заменой, а более дешёвой альтернативой.

Вариант Radeon RX 9070 GRE Atlas Shark от ASUS. Источник изображения: ASUS, JD.com, Wccftech

В Китае свои модели Radeon RX 9070 GRE уже представили такие компании и бренды, как ASUS, ASRock, GIGABYTE, Sapphire, PowerColor, VASTARMOR и Yeston. Большинство моделей оснащаются системами охлаждения с тремя вентиляторами, но есть и с двумя — от VASTARMOR.

Варианты Radeon RX 9070 GRE PULSE и PURE от Sapphire. Источник изображения: Sapphire, VideoCardz

Что касается характеристик и оценок производительности, и то и другое есть на сайте AMD. Видеокарта Radeon RX 9070 GRE получила графический процессор, включающий 48 вычислительных блоков (Compute Units, CU), что в переводе на потоковые процессоры (Streaming Processors, SP) равно 3072 единицам. Блоков ускорения трассировки лучей 48, искусственного интеллекта — 96. Блоков растеризации 96. Тактовая частота графического процессора в игровом режиме достигает 2220 МГц, в режиме ускорения — 2790 МГц. Пиковая вычислительная производительность на операциях с одинарной точностью оценивается величиной 34,3 триллионов операций в секунду (TFLOPS), на операциях с половинной точностью 68,6 TFLOPS, на целочисленных операциях с 4- и 8-байтовыми числами — 1097 и 549 триллионов операций в секунду (TOPS) соответственно.

Вариант Radeon RX 9070 GRE Sakura Atlantis от Yeston. Источник изображения: Yeston, VideoCardz

Видеокарта оснащается 12 ГБ видеопамяти GDDR6, общая шина 192 бита, чипы 18 Гбит/с, общая пропускная способность — до 432 ГБ/с. В графическом процессоре присутствует 48 МБ кэш-памяти Infinity Cache. Для Radeon RX 9070 GRE рекомендуется использовать блок питания мощностью не менее 650 Вт, типичное энергопотребление видеокарты составляет 220 Вт, для дополнительного питания предусмотрены два 8-контактных разъёма PCIe.

Согласно результатам внутренних тестов AMD, при разрешении 1440p средняя игровая производительность Radeon RX 9070 GRE на 6% выше относительно RX 7900 GRE.