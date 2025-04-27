Это ещё одно уникальное отличие моделей ROG Astral от прочих видеокарт.

Премиальные видеокарты ASUS ROG Astral GeForce RTX 50 оснащены датчиком положения или гиростабилизатором (inertial measurement unit, IMU) для защиты от провисания, сообщает VideoCardz со ссылкой на ряд источников, включая ресурс UNIKO's Hardware. Это ещё одно уникальное отличие моделей ROG Astral от прочих видеокарт, другими являются дополнительные датчики температуры, расположенные в разных точках печатной платы для составления так называемой «тепловой карты» (Thermal Map), и возможность выявления неравномерного распределения силы тока по питающим проводам кабеля 12v-2x6 — технология Power Detector+ позволяет избежать перегрева и потенциального плавления кабеля вследствие плохого контакта.

Источник изображения: ASUS

Ранее не сообщалось о наличии в видеокартах ASUS ROG Astral GeForce RTX 50 датчика для защиты от провисания. Похоже, об этом стало известно после появления новой функции в недавнем обновлении фирменной программы ASUS GPU Tweak III, в англоязычной версии ПО новая опция называется Equipment Installation Check. Программа уведомит пользователя о чрезмерном провисании видеокарты, можно самостоятельно задать предельное значение и включить автоматическую проверку во время каждого запуска ПО. На одной из прилагаемых фотографий печатной платы специалисты распознали датчик BOSCH SENSORTEC BMI323, он располагается ближе к правому краю и центру.

Фрагмент печатной платы ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 OC и предполагаемое расположение датчика положения. Источник изображения печатной платы: TechPowerUp (отредактировано)

Источник изображения: пользователь под псевдонимом morph_, форум rog-forum.asus.com

Провисание является проблемой современных видеокарт, особенно флагманских моделей с большими системами охлаждения. Существуют модели с системой охлаждения весом около 2 кг. Такая нагрузка изгибает печатную плату видеокарты, зачастую даже несмотря на дополнительное усиление конструкции, а также передаётся на слот PCI Express материнской платы, что вынуждает производителей усиливать и их. Предотвратить провисание видеокарт и снизить нагрузку на слот PCI Express поможет дополнительный кронштейн, теперь это стандартная опция многих моделей видеокарт высокого класса, также в некоторых компьютерных корпусах производители предусматривают дополнительную поддержку видеокарты. Наличие датчика для отслеживания степени провисания видеокарты является полезным дополнением, которое позволит обнаружить проблемы со сборкой.