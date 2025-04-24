Появились изображения первых моделей.

Изображения нескольких моделей AMD Radeon RX 9070 GRE опубликовали в VideoCardz, ссылаясь на них авторы ресурса утверждают, что видеокарты готовы и нет каких-либо признаков того, что их выпуск отложили на более поздний срок, до четвёртого квартала 2025 года, как утверждалось в предыдущих слухах.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

На опубликованных изображения модели PowerColor Red Devil и Reaper. Компания оснастила RX 9070 GRE в этих исполнениях теми же системами охлаждения, что и старшие модели серии, RX 9070 и 9070 XT, по крайней мере, внешне не заметно каких-либо существенных различий. Видеокарты оснащаются парой 8-контактных разъёмов дополнительного питания, для них рекомендован блок питания мощностью не менее 650 Вт.

Источник изображения: PowerColor, VideoCardz

На коробках подтверждается наличие у RX 9070 GRE 12 ГБ видеопамяти, а китайский брендинг может указывать, что видеокарты предназначены только для китайского рынка — точного подтверждения пока нет.

Источник изображения: PowerColor, VideoCardz

Ранее сообщалось, что AMD Radeon RX 9070 GRE оснастят графическим процессором Navi 48 XL с потоковыми процессорами в количестве 3072 единиц. Эталонная тактовая частота в режиме ускорения составит 2,79 ГГц. В подсистеме памяти будут использоваться чипы GDDR6 со скоростью 18 Гбит/с, общая шина 192-битная.

На данный момент неизвестно, когда будет представлена RX 9070 GRE, наиболее вероятным считается скорый выпуск RX 9060 XT, представить видеокарту могут 18 мая, либо во время проведения выставки Computex 2025 с 20 по 23 мая.