Список на сайте Intel тоже обновился.

G.SKILL перечислила комплекты оперативной памяти DDR5, совместимые с новым профилем разгона Intel 200S Boost для разблокированных настольных процессоров Core Ultra серии 2 и материнских плат с чипсетами Z890, сообщает Guru3D. В список вошли различные комплекты со скоростью работы до 8000 МТ/с включительно — это максимальная скорость, поддерживаемая 200S Boost. Начинается список с комплектов, работающих на скорости 6000 МТ/с.

Источник изображения: G.SKILL

Максимальная скорость - не единственное ограничение Intel 200S Boost, есть и другие, включая рабочее напряжение модулей памяти, которое не должно превышать 1,4 В. Перечисленные G.SKILL комплекты работают на заявленных спецификациях при напряжении от 1,35 до 1,4 В, на модули записаны профили XMP 3.0, поэтому никаких проблем с активацией настроек возникнуть не должно.

Источник изображения: G.SKILL

Фрагмент таблицы Intel XMP 3.0. Источник изображения: Intel

Тем не менее, стоит напомнить, что Intel не гарантирует стабильную работу системы при активации 200S Boost, и в данном случае важно знать о так называемой «кремниевой лотерее», что применимо и к контроллерам памяти, встроенным в процессоры. Так, два с виду совершенно одинаковых процессора могут иметь разный «потолок» стабильности при разгоне памяти. Стабильность зависит и от других компонентов, включая материнскую плату. При проверке совместимости будет полезна подробная таблица сертифицированных материнских плат и комплектов оперативной памяти, которая приводится на сайте Intel в формате XLSX таблицы.