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Moleculo
Чипсет будущих плат Intel для процессоров Nova Lake-S будет обладать размерами 24x25 мм
Упоминание оборудования для чипа заметили в транспортной базе данных.

Чипсет (Platform Controller Hub, PCH) для будущих материнских плат Intel с сокетом LGA 1954 выполнен в корпусе BGA888 и обладает размерами 24×25 мм, сообщает VideoCardz со ссылкой на информацию, найденную в транспортной базе данных nbd.ltd. В базе нашли записи, предположительно, имеющие отношение к специальным приспособлениям (JIG) для фиксации этих чипов для транспортировки или во время производства. Как видно, они могут изготавливаться из пластика или алюминия, иметь разные размеры.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

Ранее в базе данных nbd.ltd заметили движение тестовых платформ для настольных процессоров Intel семейства Nova Lake-S. В совокупности с новой информацией это указывает на активную подготовку к запуску рассматриваемых процессоров и новых материнских плат в 2026 году. Процессоры могут стать частью серии Core Ultra 400, в рамках которой в этом году могут быть представлены процессоры Panther Lake в исполнении BGA. Что касается текущей настольной платформы Intel с сокетом LGA 1800, ходят слухи об обновлённом семействе Arrow Lake-S Refresh в рамках серии Core Ultra 300.

Источник изображения: nbd.ltd, VideoCardz

Подробностей о процессорах Intel Nova Lake пока довольно мало. Ранее появлялись слухи, приписывающие этим процессорам совершенно новые ядра с архитектурами Coyote Cove и Arctic Wolf для производительных и эффективных ядер соответственно, а также резкое увеличение количества ядер на настольной платформе — до 52 в общей совокупности. Якобы достигнуть этого в Intel могут, совместив в одном процессоре две плитки с конфигурацией ядер 8P+16E. Пока это маловероятный неподтверждённый слух.

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#intel #материнские платы #чипсет
Источник: videocardz.com
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