Судя по всему, после Arrow Lake-S и их потенциальных Refresh версий новинок для платформы LGA 1851 больше не будет.

Intel тестирует настольные процессоры Nova Lake-S на платформе LGA 1954, что косвенно может указывать на поддержку только одного поколения процессоров текущей платформой LGA 1800, сообщает VideoCardz со ссылкой на транспортную базу данных nbd.ltd. По слухам, Intel может выпустить на текущей платформе ещё одну серию процессоров, но это будет не полноценная новинка, а обновление (Refresh) текущего семейства Arrow Lake-S, хотя в Intel это могут представить и как новое поколение процессоров.

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Ожидается, что семейство Nova Lake-S станет следующим после Arrow Lake-S (Refresh) и выйдет где-то в 2026 году. В 2025 году Intel планирует выпустить процессоры Panther Lake, но на настольных ПК с сокетом LGA они, судя по всему, не появятся. Для настольных ПК может быть представлено обновление Arrow Lake-S Refresh, причём по некоторым слухам в обновлённую серию могут войти только разблокированные процессоры с индексом K. Официальной информации по поводу дальнейшей судьбы платформы LGA 1800 от Intel пока не поступает.

Источник изображения: nbd.ltd

Изначально платформа Intel LGA 1800 рассчитывалась как минимум на два поколения процессоров, она должна была появиться вместе с настольными процессорами Meteor Lake-S, однако от выпуска последних отказались, перенеся запуск платформы на более поздний срок уже с процессорами Arrow Lake-S, пишет VideoCardz.