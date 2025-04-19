Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Настольные процессоры Intel Nova Lake-S тестируют с новым сокетом LGA 1954
Судя по всему, после Arrow Lake-S и их потенциальных Refresh версий новинок для платформы LGA 1851 больше не будет.

Intel тестирует настольные процессоры Nova Lake-S на платформе LGA 1954, что косвенно может указывать на поддержку только одного поколения процессоров текущей платформой LGA 1800, сообщает VideoCardz со ссылкой на транспортную базу данных nbd.ltd. По слухам, Intel может выпустить на текущей платформе ещё одну серию процессоров, но это будет не полноценная новинка, а обновление (Refresh) текущего семейства Arrow Lake-S, хотя в Intel это могут представить и как новое поколение процессоров.

Источник изображения: Ryan, Unsplash

Ожидается, что семейство Nova Lake-S станет следующим после Arrow Lake-S (Refresh) и выйдет где-то в 2026 году. В 2025 году Intel планирует выпустить процессоры Panther Lake, но на настольных ПК с сокетом LGA они, судя по всему, не появятся. Для настольных ПК может быть представлено обновление Arrow Lake-S Refresh, причём по некоторым слухам в обновлённую серию могут войти только разблокированные процессоры с индексом K. Официальной информации по поводу дальнейшей судьбы платформы LGA 1800 от Intel пока не поступает.

Источник изображения: nbd.ltd

Изначально платформа Intel LGA 1800 рассчитывалась как минимум на два поколения процессоров, она должна была появиться вместе с настольными процессорами Meteor Lake-S, однако от выпуска последних отказались, перенеся запуск платформы на более поздний срок уже с процессорами Arrow Lake-S, пишет VideoCardz.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#intel #процессоры #lga 1954
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Драйвер Nvidia GeForce 576.02 ощутимо повышает производительность видеокарт Blackwell
23
Российские ученые из ЮУрГУ создали лазерную наплавку для улучшения характеристик ДВС
+
Пользователи сообщают о появлении новых проблем после установки драйвера Nvidia Game Ready 576.02
4
Глобальная версия Realme GT7 может получить более старый чипсет по сравнению с китайским вариантом
+
Анонсирован планшет Moto Pad 60 Pro с 12.7-дюймовым экраном, Dimensity 8300 и батареей на 10 200 мАч
+
Lian Li представила корпус Lancool 207 Digital со встроенным 6-дюймовым дисплеем на передней панели
1
SSD могут терять данные при длительном отключении от питания
12
Опубликованы первые рендеры Moto G86
+
Chrome на Android возвращает адресную строку вниз
+
Minix представила новые мини-ПК оснащенные процессорами Intel Core Ultra и памяти DDR5 до 32 ГБ
1
ASUS представляет игровой ноутбук TUF A14 с процессором Ryzen AI 7 350
+
Samsung анонсировала телевизор с RGB-подсветкой, который выйдет в этом году
+
Драйвер GeForce Game Ready 576.02 повышает производительность видеокарт RTX 50 и RTX 40 до 7,5%
2
Windows 11 24H2 работает стабильнее с драйвером NVIDIA 576.02
1
Основатель New Blood Interactive: Escape from Tarkov нанёс «непоправимый ущерб» играм
+
Nvidia выложила для скачивания демоверсию технологии трассировки пути Zorah
1
SpaceX представит роутер Starlink Gen 4 для нового комплекта Mini с поддержкой скорости до 2 Гбит/с
+
Флагман ZTE Nubia Z70S Ultra получит новую главную камеру
+
Компания «Луидор» представила новую удлинённую версию автомобиля «Газель NN»
+
Ученые обнаружили материал, который сжимается при нагревании и расширяется под давлением
+

Популярные статьи

Monster Energy Supercross 25 The Official Video Game - краткий обзор игры
+
Как сделать игровой компьютер тихим и снизить нагрев комплектующих — 9 проверенных советов
62
Демократы требуют в Конгрессе провести расследование в отношении отдела DOGE из-за утечки информации
5
Платный онлайн на PlayStation 5 — альтернатива читерам или грабёж по подписке
+

Сейчас обсуждают

Cowboy Huggies
14:39
Долго ждать придется, чтобы расщедрились на 16 гб, 8 гигабайтами будут мариновать еще долго.
Учёные смогли показать людям ранее недоступный для восприятия цвет
Waramagedon
14:30
Пора бы осознать дебилу из урины, что японцы дорожат качеством своих конденсаторов, даже если они производятся не в Японии.
Обзор и тестирование блока питания Ocypus Iota P1200
JornoJovanni
14:01
Да, но почему-то он спокойно запускает новинки без пердолинга, ого. В фулл ХД, но графика приятная глазу и без падения кадров. Комп у него априори мощнее, ну да, до очередной новинки, в которой понадо...
Пришло время покупать Xbox Series S — расчехляем кошельки и бежим на барахолку
Кызахстанчево
13:56
12 вполне достаточно
Учёные смогли показать людям ранее недоступный для восприятия цвет
Андрей Кручёнок
13:51
Нормальные будут когда нибудь???
Honor представила смартфон Power с батареей 8000 мАч и толщиной менее 8 мм
Андрей Кручёнок
13:50
Куда обратиться чтобы втык дать Windows???? Боязно обновляться с каждым обновлением. Уже каждое обновление хуже предыдущего
Honor представила смартфон Power с батареей 8000 мАч и толщиной менее 8 мм
botph
13:43
А у меня за 5 лет не померли ни одного из пяти.
SSD могут терять данные при длительном отключении от питания
Андрей Гаренков
13:36
Никто ничего не разработал, это просто НЕходовой макет и все, он даже сам не двигается
Kawasaki разработала мотоцикл-робот способный преодолевать бездорожье как живое существо
valera60
13:30
" Эти учения служат сдерживающим фактором для потенциальных противников и подтверждают приверженность США поддержанию глобальной безопасности. " Всё таки прав был Задорнов по поводу мышления американц...
США провели учения с "самолетом Судного дня"
Андрей Жуков
12:32
Не уловил сути, смысла статьи. О чём хотел сказать? О чем, как говорится, душа болит? Ну не понятно же! ))
Про GeForce RTX 5060 с 8 GB и тест на когнитивный диссонанс среди популярных блогеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем