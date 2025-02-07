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Moleculo
Настольные процессоры Intel Nova Lake могут получить до 52 ядер
Инсайдер утверждает, что такие конфигурации рассматриваются.

По слухам, настольные процессоры Intel Nova Lake предложат до 52 ядер, сообщает VideoCardz со ссылкой на инсайдера под псевдонимом Jaykihn, известного рядом точных утечек. Настольные процессоры якобы предложат конфигурацию 16P+32E+4LP, причём «плиток» или кристаллов с производительными ядрами будет два, по 8P ядер в каждом.

Источник изображения: Ryan, Unsplash

Также инсайдер называет конфигурации процессоров Intel Nova Lake класса HX и H для ноутбуков. В классе HX могут быть представлены процессоры с количеством ядер до 28, с конфигурацией 8P+16E+4LP, а в классе H с количеством ядер до 16. Конфигурация ядер для класса H выглядит довольно сомнительно: 4P+8E+4LP.

Ожидается, что процессоры Intel Nova Lake будут использовать совершенно новые ядра с архитектурами Coyote Cove и Arctic Wolf для производительных и эффективных ядер соответственно.

Источник изображения: VideoCardz

Хотя в Intel ранее отрицали планы по выпуску процессоров, аналогичных AMD Ryzen X3D, ходят слухи, что общий объём кэш-памяти вычислительной плитки одного из будущих процессоров достигает 144 МБ. Но пока это лишь слухи, причём инсайдер называет конфигурации рассматриваемыми, т.е. ещё ничего не утверждено, даже если обсуждается.

Настольные процессоры Intel Nova Lake должны прийти на смену Arrow Lake в 2026 году. В 2025 компания планирует выпустить семейство Panther Lake, но эти процессоры могут не появиться на полноценных настольных ПК с сокетом LGA. Вместо этого платформу LGA 1851 могут освежить процессорами Arrow Lake Refresh, но официально это не подтверждалось.

#intel #процессоры
Источник: videocardz.com
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