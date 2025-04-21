Модификация Arc B580 или что-то более производительное?

Intel может выпустить видеокарту семейства Battlemage с 24 ГБ видеопамяти в период с мая по июнь, сообщает VideoCardz со ссылкой на комментарий представителя SPARKLE на китайской платформе bilibili. Комментарий был написан в середине марта этого года, актуальны ли эти планы на сегодняшний день — неизвестно. Также неизвестно, какая видеокарта имелась в виду, игровая или профессиональная, модификация B580 или более производительный вариант.

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Intel Arc B580 оснащается 12 ГБ видеопамяти GDDR6, которые подключены к графическому процессору BMG-G21 по 192-битной шине. Объём памяти можно увеличить вдвое, но вряд ли компания планирует такую игровую видеокарту, а вот профессиональный аналог Arc Pro — вполне вероятно. С другой стороны, 24-гиговая B580 для потребительского рынка стала бы уникальным вариантом для энтузиастов, увлекающихся искусственным интеллектом (ИИ). У конкурентов такой объём памяти доступен только в дорогостоящих флагманских ускорителях, а B580 — видеокарта начально-среднего уровня. К слову, недавно Intel открыла исходный код своего приложения AI Playground для работы с различными ИИ-моделями, включая модели для генерации изображений по текстовому описанию и большие языковые модели.

Другое предположение: выпуск более производительной игровой видеокарты с графическим процессором BMG-G31 и 24 ГБ видеопамяти. Упоминание данного графического процессора недавно заметили в транспортной базе данных nbd.ltd, компания отправляла образцы, предназначенные для исследований и разработок, вот только неизвестно, с какой целью: для дальнейшего тестирования или для хранения после отмены планов по выпуску? Теоретически, BMG-G31 может стать основой Arc B770, необходимость выпуска которой обосновывают появлением NVIDIA GeForce RTX 5060 и 5060 Ti, а также AMD Radeon RX 9060 и 9060 XT. Если B770 оснастят 24 ГБ видеопамяти, это тоже будет уникальная видеокарта для «домашнего» ИИ, поскольку рассматриваемые потенциальные конкуренты предлагают максимум 16 ГБ видеопамяти.