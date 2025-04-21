Видеокарта могла бы стать конкурентом NVIDIA GeForce RTX 5060 и 5060 Ti, а также AMD Radeon RX 9060 и 9060 XT.

Новые упоминания графического процессора Intel BMG-G31 в транспортной базе данных nbd.ltd оставляют надежду на появление в семействе дискретной графики Battlemage более производительных видеокарт, чем уже выпущенные ARC B570 и B580, сообщает VideoCardz со ссылкой на ряд источников.

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Находка ничего не доказывает, в записях указано, что графические процессоры предназначены для исследований и разработок, это может быть просто перемещение оборудования, которое уже не востребовано после сворачивания разработок.

Так или иначе, блогер и инсайдер, известный в социальной сети X (заблокирована в РФ) под псевдонимом @OneRaichu, считает вероятным появление в семействе Battlemage видеокарты более высокого класса, к примеру, модели ARC B770, которая усилила бы конкуренцию Intel против таких новинок, как NVIDIA GeForce RTX 5060 и 5060 Ti, а также AMD Radeon RX 9060 и 9060 XT. В VideoCardz называют серию Battlemage успешной для Intel, во многом связывая этот успех со стратегией ценообразования, которую выбрали в компании.

Похоже, что после недавней смены генерального директора Intel по-прежнему проявляет интерес к сегменту потребительской графики. Однако графическое подразделение компании не спешит с подробностями о будущих новинках. Ожидается, что следующая графическая архитектура Xe3 под кодовым названием Celestial дебютирует в интегрированной графике процессоров семейства Panther Lake, которые должны выпустить в этом году. Также было замечено, что компания ищет новых специалистов в области адаптации, настройки и тестирования видеопамяти GDDR6 и GDDR7 для будущих поколений видеокарт. Может ли новая память появиться в дискретных видеокартах Celestial, неизвестно.

Ранее транспортная база данных nbd.ltd позволила узнать о тестировании настольных процессоров Nova Lake-S на платформе с новым сокетом LGA 1954. Это может указывать на то, что текущая платформа Intel LGA 1851 не получит каких-либо значимых обновлений. По слухам, компания может выпустить ещё одну серию процессоров для данного сокета, но, скорее всего, это будет обновление (Refresh) текущих моделей Arrow Lake-S.