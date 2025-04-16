Авторы YouTube канала Hardware Unboxed не смогли получить модели с 8 ГБ видеопамяти.

Авторы YouTube канала Hardware Unboxed подтвердили, что первые обзоры видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti будут сосредоточены на моделях с 16 ГБ видеопамяти, сообщает VideoCardz.

Хотя NVIDIA дала разрешение на подготовку и публикацию обзоров версий с 8 ГБ видеопамяти, ни один из партнёров компании, из числа тех, с которыми связывались Hardware Unboxed, не смог предоставить каналу модель с 8 ГБ видеопамяти для обзора по причине отсутствия или ограничений со стороны NVIDIA. Более того, становится известно, что модели RTX 5060 Ti с 8 ГБ памяти могут не появиться в продаже сегодня, вместе с моделями на 16 ГБ, а задержатся примерно на неделю.

Источник изображения: NVIDIA

Что ещё может быть интересно, эмбарго на публикацию обзоров моделей RTX 5060 спадает 16 апреля, несмотря на то, что старт продаж запланирован на май. По сути, тот, кто сможет получить видеокарту до старта продаж, не нарушит эмбарго, поделившись результатами тестирования, пишет VideoCardz.

NVIDIA официально представила GeForce RTX 5060 Ti накануне. Видеокарту выпустят в двух версиях с 8 и 16 ГБ видеопамяти. Согласно официальным тестам, за счёт многокадровой генерации новые видеокарты могут быть в два раза быстрее предшественников в играх, но без многокадровой генерации или в режиме генерации одного кадра, который доступен и на видеокартах серии GeForce RTX 40, преимущество находится в диапазоне 15…20%.

Более подробные тесты появятся сегодня, но, судя по всему, только более дорогой версии с 16 ГБ видеопамяти, хотя надо отметить, что она подешевела на 70 долларов относительно RTX 4060 Ti 16 ГБ — рекомендованная цена составляет 429 долларов США.