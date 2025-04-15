Официальные данные о производительности от NVIDIA.

Обзоры видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti пока не появились, но есть официальные диаграммы с результатами сравнения производительности в играх от NVIDIA. Компания заявляет о примерно двукратном преимуществе в сравнении с RTX 4060 Ti, но это в основном достигается за счёт многокадровой генерации DLSS Multi-Frame Generation (MFG), которая является эксклюзивом видеокарт серии RTX 50, сообщает XDA.

Источник изображения: NVIDIA

При сравнении игр без поддержки MFG или с генерацией одного промежуточного кадра (что доступно на видеокартах серии RTX 40), а такие на слайдах есть: A Plague Tale: Requiem и Delta Force, — новые видеокарты примерно на 15…20% лучше предшественников, что довольно неплохо. Аналогичные показатели справедливы и для RTX 5060: производительность в два раза выше, чем у RTX 4060, но за счёт многокадровой генерации MFG.

Источник изображения: NVIDIA

В отдельной таблице NVIDIA делает акцент на технологическом преимуществе новых видеокарт: тензорные ядра 5-го поколения с поддержкой формата вычислений FP4, ядра трассировки лучей 4-го поколения с более высокой производительностью, более высокая шейдерная производительность, полная поддержка DLSS 4 с многокадровой генерацией, новые кодировщики, поддержка PCIe Gen5, DisplayPort 2.1b, новый сопроцессор AMP (AI management processor) для распределения нагрузок, связанных с рендерингом и искусственным интеллектом — видеокарты Blackwell впервые поддерживают нейронные шейдеры.

Источник изображения: NVIDIA

Источник изображения: NVIDIA

NVIDIA не выпускает модели Founders Edition в случае с RTX 5060 Ti и RTX 5060. Обе видеокарты будут доступны исключительно в вариантах от партнёров по производству, в числе которых ASUS, PNY, Palit, ZOTAC, MSI и GIGABYTE.

Рекомендованные цены видеокарт были озвучены ранее.