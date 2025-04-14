Завтра ожидают первые официальные обзоры от рецензентов.

Все основные спецификации NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti подтверждаются снимком GPU-Z, опубликованным VideoCardz. Как и сообщалось ранее, видеокарта основана на версии графического процессора GB206 с предполагаемым номером 300, в чипе задействованы 4608 CUDA ядер и реализована поддержка 128-битной шины памяти, которая подключается к чипам GDDR7 (в рассматриваемом случае производства Samsung) со скоростью 28 Гбит/с (1750 МГц). Общая пропускная способность памяти составляет 448 ГБ/с.

Источник изображения: Caspar Camille Rubin, Unsplash

Также снимок CPU-Z подтверждает количество блоков растеризации (ROP) и наложения текстур (TMU), 48 и 144 соответственно, базовую частоту 2407 МГц, частоту в режиме ускорения 2572 МГц, восемь линий PCIe 5.0. Мощность рассматриваемой видеокарты ограничена лимитом 180 Вт без возможности повышения, конкретную модель в VideoCardz не называют.

Источник изображения: VideoCardz

Официально представить NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti должны завтра вместе с публикацией первых обзоров. Видеокарту выпустят в двух версиях, с 8 и 16 ГБ видеопамяти, однако первые обзоры будут сосредоточены на более дорогой модели с большим объёмом видеопамяти, утверждают авторы ресурса. Старт продаж за рубежом запланирован на 16 апреля. Ранее в Сети появились результаты RTX 5060 Ti 16 ГБ в 3DMark.