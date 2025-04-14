В среднем на 20% быстрее предшественника.

Результаты тестирования NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ в различных бенчмарках 3DMark были опубликованы ресурсом VideoCardz. По подсчётам авторов ресурса, в среднем видеокарта на 20% быстрее предшественника, но больше чем ожидалось отстаёт от RTX 5070, последняя в среднем на треть быстрее.

Источник изображения: Christian Wiediger, Unsplash

В бенчмарках 3DMark Fire Strike отрыв RTX 5060 Ti от RTX 4060 Ti увеличивается с повышением разрешения, от 19% до практически 26% при переходе от 1080p к 2160p. Это объясняется тем, что основное преимущество новой видеокарты — более быстрая видеопамять GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с — общая пропускная способность увеличилась примерно на 55%. Аналогично в Time Spy, при переходе от 1440p к 2160p разница в производительности увеличивается от 14% до практически 16%. В более современных бенчмарках 3DMark, Speed Way, Steel Nomad и Port Royal, производительность RTX 5060 Ti выше примерно на 18…25%.

Источник изображения: VideoCardz

VideoCardz не называет результаты тестирования версии GeForce RTX 5060 Ti с объёмом видеопамяти 8 ГБ, утверждая, что «… NVIDIA не принимает активного участия в поставках моделей 5060 Ti 8 ГБ для обзоров …». Авторы ресурса ожидают, что 8-гиговые модели будут работать намного хуже версий с 16 ГБ видеопамяти, поэтому им уделяется гораздо меньше внимания.

NVIDIA ещё официально не представила видеокарты GeForce RTX 5060 Ti. Ожидается, что о новинках официально расскажут 15 апреля, а продажи начнутся на следующий день. По предварительной информации, в графическом процессоре видеокарты задействованы 4608 CUDA ядер, а общая ширина шины для подключения GDDR7 видеопамяти — 128 бит. Предполагается, что в продаже появятся модели с 8- и 16-контактными разъёмами дополнительного питания.