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Moleculo
Загнутый контакт в разъёме питания GeForce RTX 5070 привёл к оплавлению кабеля
Кто погнул контакт, неизвестно.

В Сети появилось описание первого случая плавления кабеля питания 12v-2x6, подключённого к видеокарте NVIDIA GeForce RTX 5070. Об этом сообщил пользователь социальной сети X (заблокирована в РФ) под псевдонимом @ere9w, пишет VideoCardz. Причину плавления кабеля долго искать не пришлось, оказалось, что в разъёме 12v-2x6 был загнут один из контактов. Является ли это производственным браком или случилось при подключении кабеля питания, неизвестно, но данный случай является подходящим поводом напомнить о важности аккуратного подключения кабелей питания 12v-2x6 и о проблемах, преследующих этот новый стандарт.

Источник изображения: @ere9w в социальной сети X (заблокирована в РФ), VideoCardz

При подключении кабеля питания 12v-2x6 нужно убедиться, что штекеры вставлены в разъёмы до конца и плотно там «сидят». Однако важно не переусердствовать с усилием, если штекер плохо входит в разъём, лучше лишний раз попытаться выяснить причину, чтобы не получилось так, как на фото. Возможно, в рассматриваемом случае изначально была нарушена соосность контактов штекера и разъёма. Контакты тонкие, и вряд ли потребуется значительное усилие, чтобы подключить кабель даже в таком случае. Также отмечалось, что штекер нужно вставлять в разъём строго прямо, а не под углом.

Ранее несколько специалистов рассказали о потенциальных проблемах с разъёмом питания 12v-2x6 на новых видеокартах NVIDIA GeForce RTX 50. Если кратко, схему упростили, и теперь при плохом подключении кабеля выше вероятность возникновения ситуации, когда ток распределяется по отдельным проводам кабеля неравномерно, что вызывает их перегрев.

Некоторые производители видеокарт и блоков питания предпринимают дополнительные меры для защиты кабелей и разъёмов. Например, в ASUS реализовали дополнительные возможности мониторинга силы тока на питающих контактах разъёма 12v-2x6, но на момент написания только в премиальных моделях ROG Astral. Мониторинг силы тока реализован в фирменном программном обеспечении ASUS GPU Tweak III, недавно в программе появилось дополнительное уведомление о проблемах с подключением питания. Также можно отметить, что в некоторых блоках питания компании ASRock в штекер 12v-2x6 интегрирован датчик температуры — блок питания выключается при превышении определённого значения.

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#nvidia #видеокарты #блоки питания
Источник: videocardz.com
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