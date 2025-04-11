Появились изображения моделей INSPIRE 2X, GAMING и GAMING TRIO.

В VideoCardz опубликовали изображения нескольких моделей видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti от компании MSI. Это модели с двух- и трёхвентиляторными системами охлаждения из разных линеек: INSPIRE 2X, GAMING и GAMING TRIO, включая чёрные и белые модели. Одна из видеокарт оснащена привычным 8-контактным разъёмом дополнительного питания, остальные — новыми 16-контактными разъёмами. Также изображения подтверждают, что RTX 5060 Ti использует только 8 линий PCIe 5.0, скорее всего, это максимум для графического процессора GB206, одна из версий которого должна быть основой данных видеокарт.

Источник изображения: MSI, VideoCardz

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Первой моделью в списке является INSPIRE 2X — видеокарта с двухвентиляторной системой охлаждения, которая в толщину занимает более двух слотов расширения. Это единственная из перечисленных моделей с 8-контактным разъёмом дополнительного питания. Благодаря нейтральному минималистичному дизайну, модель должна отлично смотреться, как в рабочих системах, так и игровых компьютерах.

Источник изображения: MSI, VideoCardz

Ещё одна двухвентиляторная модель будет представлена в серии GAMING (X) наряду с трёхвентиляторными моделями GAMING TRIO и GAMING TRIO WHITE. В последнем случае кожух системы охлаждения, задняя панель (бэкплейт) и вентиляторы окрашены в белый цвет, в то время как обычные модели линейки GAMING выполнена в чёрном цвете. Эти модели оснастили 16-контактным разъёмом дополнительного питания и элементами с подсветкой.

Источник изображения: MSI, VideoCardz

Источник изображения: MSI, VideoCardz

Судя по всему, это далеко не все модели из стартовой линейки MSI. Полный модельный ряд будет раскрыт после официальной презентации новинок и старта продаж, которые ожидаются на следующей неделе, 15-16 апреля.