В комплекте с видеокартами также входят накладки с рисунками на заднюю панель.

GALAX представляет в Китае новое поколение видеокарт в линейке Boomstar, четыре варианта NVIDIA GeForce RTX 5090D: в белом (LUNA) и чёрном (NOX) цветовом оформлении, с заводским разгоном и без него, — сообщает VideoCardz.

Источник изображения: GALAX

Одной из отличительных особенностей новинок является конструкция системы охлаждения со съёмным фронтальным кожухом на магнитах, что, как минимум, позволяет легко очистить вентиляторы от пыли без необходимости разбирать всю систему охлаждения. Другая особенность — наличие комплектной накладки на заднюю панель (бэкплейт) с рисунком в аниме стилистике. На рисунке изображена одна из двух героинь серии, в зависимости от выбранного цветового оформления.

Источник изображения: GALAX

Источник изображения: GALAX

В числе технических особенностей упоминаются: 14-слойная печатная плата, схема подсистемы питания 16+6+7, один разъём дополнительного питания 12V-2×6. Габариты видеокарт: 348x155x60 мм (с учётом кронштейна). Тактовая частота ускорения у вариантов с заводским разгоном повышена до 2452 МГц, у стандартных версий частота ускорения 2407 МГц. Видеокарты рекомендуется использовать с современным блоком питания мощностью не менее 1000 Вт, видеокарты настроены на работу с ограничением полной мощности (TGP) 575 Вт.