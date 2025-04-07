Альтернатива HDMI и DisplayPort.

В Китае представлен новый стандарт проводной передачи мультимедийных данных под названием General Purpose Media Interface (GPMI), разработанный Shenzhen 8K UHD Video Industry Cooperation Alliance. Альянс включает в себя более 50 китайских компаний, а новый стандарт направлен на создание унифицированного соединения для одновременной передачи изображения в разрешении до 8K и питания, что, в частности, позволит уменьшить количество кабелей, сообщает Tom’s Hardware.

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Было объявлено о двух типах разъёмов GPMI: Type-B и Type-C. Первый из них, по всей видимости, будет иметь проприетарный разъём, а второй будет совместим со стандартом USB-C.

Версия GPMI Type-B обладает максимальной пропускной способностью 192 Гбит/с и поддерживает подачу питания мощностью до 480 Вт. В свою очередь, версия Type-C предлагает пиковую пропускную способность 96 Гбит/с и обеспечивает до 240 Вт мощности. Это превышает ограничения по скорости передачи данных, установленные стандартами USB4 и Thunderbolt 4, которые достигают 40 Гбит/с. Кроме того, стандарт Type-C соответствует требованиям стандарта Extended Power Range (EPR) по мощности.

По сравнению с существующими стандартами, GPMI Type-B значительно превосходит DisplayPort 2.1 UHBR20 (80 Гбит/с), HDMI 2.1 FRL/TMDS (48/18 Гбит/с), Thunderbolt 4 (40 Гбит/с) и USB4 (40 Гбит/с) по пропускной способности. Хотя этого недостаточно для питания высокопроизводительных настольных видеокарт, таких как RTX 5090, более высокая мощность GPMI Type-B подходит для питания многих игровых ноутбуков с дискретными графическими видеокартами, что позволит упростить портативные конфигурации.

Помимо передачи данных и питания, GPMI включает в себя универсальный стандарт управления, аналогичный HDMI-CEC, позволяющий централизовать управление устройствами с помощью одного пульта дистанционного управления. В настоящее время широко используемые стандарты, объединяющие передачу питания и видео, ограничены в основном мониторами; потенциальное широкое внедрение GPMI может упростить подключение телевизоров и потоковых устройств с использованием одного кабеля. Эта разработка представляет собой попытку китайских технологических компаний создать конкурентоспособную альтернативу на рынке дисплейных интерфейсов.