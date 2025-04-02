Он входит в набор новых сервисов, объединённых под брендом Thunderbird Pro.

Mozilla расширяет возможности своего почтового клиента Thunderbird набором новых сервисов, объединённых под брендом Thunderbird Pro, включая потенциального конкурента Google Gmail под названием Thundermail, сообщает Neowin. Эта инициатива направлена на предоставление открытой (open source) альтернативы существующим экосистемам электронной почты, таким как Gmail от Google и Office 365 от Microsoft. По мнению Mozilla, эти экосистемы создают эффект привязки к поставщику (vendor lock-in) из-за ограниченной совместимости и проблем с удобной интеграцией.

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Thundermail предложит пользователям интегрированные в Thunderbird учётные записи электронной почты (вероятно, с использованием домена @thundermail.com). В настоящее время находящийся на экспериментальной стадии сервис работает на Stalwart Mail Server — почтовом сервере с открытым исходным кодом, написанном на Rust, который поддерживает протоколы JMAP, IMAP4, POP3 и SMTP. По словам директора по продуктам Райана Сайпса (Ryan Sipes), Thunderbird планирует предлагать бесплатные тарифы с ограничениями, а также платные подписки для расширенных функций, таких как увеличенный объём хранилища, если сервис получит достаточную поддержку пользователей.

Интеграция Thundermail следует за предыдущими заявлениями о проблемах с интеграцией Gmail и Office 365. Компания считает, что Thunderbird теперь достаточно созрел для предложения собственных сервисов на основе открытых технологий, что перекликается с аналогичными предложениями от ряда других компаний. Более подробная информация относительно функций и ценовой политики Thundermail пока ограничена, а официальный веб-сайт находится в зачаточном состоянии.