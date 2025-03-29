Компания удаляет команду, чтобы «гарантировать, что все пользователи выходят из программы установки с подключением к Интернету и учетной записью Microsoft».

Компания Microsoft удалит команду, которая позволяет обойти необходимость регистрации учётной записи Microsoft на этапе установки Windows 11 Out-of-Box Experience (OOBE), сообщает Windows Central. Выполнение в командной строке команды oobe\bypassnro на данном этапе позволяет пропустить подключение к Интернету и регистрацию учётной записи Microsoft. Изменение тестируется в последних предварительных бета-сборках Windows 11 и, скорее всего, будет внедрено в ближайшие недели. ПК с Windows 11, которые уже были настроены без учётной записи Microsoft, не будут затронуты.

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В тестовых сборках Windows 11 сохраняется возможность вручную вернуть поддержку команды правкой реестра. Как вариант, для этого потребуется выполнить в командной строке команду:

reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OOBE /v BypassNRO /t REG_DWORD /d 1 /f shutdown /r /t 0

Однако неясно, как долго этот способ будет работать, поскольку Microsoft может полностью удалить поддержку этого параметра реестра, пишет Windows Central.

Существуют иные способы обхода, включая настройку файла ответов unattend.xml, но все они более сложные. Если изменения введут несмотря на недовольство пользователей, в дальнейшем не будет простого способа обойти необходимость регистрации учётной записи Microsoft на новом ПК с Windows 11.