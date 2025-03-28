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Moleculo
NVIDIA работает с производителями ноутбуков, чтобы обеспечить наличие информации о мощности RTX 50
Производители должны указывать подробную информацию о мощности видеокарт во всех конфигурациях.

NVIDIA отказалась от маркировок Max-Q и Max-P для ноутбучных видеокарт около четырёх лет назад. Это решение создало некоторые сложности для производителей ноутбуков, которые не сразу стали указывать подробную информацию о лимитах мощности видеокарт,  используемых в тех или иных конфигурациях. Это привело к тому, что многие игровые ноутбуки предлагали производительность ниже среднего, несмотря на наличие графики самого высокого класса. Часто младшие видеокарты могли превзойти старшие просто потому, что энергопотребление последних было сильно ограничено.

Источник изображения: Vishnu Mohanan, Unsplash (отредактировано)

Это всё ещё было проблемой, когда производители ноутбуков анонсировали новинки с видеокартами GeForce RTX 50. Но с тех пор многое изменилось, и теперь почти все компании раскрывают подробные характеристики, сообщает VideoCardz со ссылкой на ComputerBase.

Специалисты ComputerBase связались с NVIDIA, чтобы выяснить, изменилось ли что-то в стремлении компании обеспечить раскрытие полных спецификаций видеокарт для ноутбуков. NVIDIA подтвердила журналистам немецкого издания, что будет работать со всеми партнёрами, чтобы гарантировать, что информация о мощности видеокарт будет донесена до покупателей: «Мы работаем с производителями ноутбуков, чтобы гарантировать, что они указывают мощность графической подсистемы на веб-сайтах своей продукции».

В VideoCardz проверили спецификации на сайтах известных производителей ноутбуков и действительно, многие из них (но пока не все) указывают полные или почти полные спецификации. Некоторые компании делают это более правильно (мощность TGP с учётом Dynamic Boost и тактовая частота), другие, по крайней мере, просто упоминают TGP.

#nvidia #видеокарты #ноутбуки
Источник: videocardz.com
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