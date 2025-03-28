Производители должны указывать подробную информацию о мощности видеокарт во всех конфигурациях.

NVIDIA отказалась от маркировок Max-Q и Max-P для ноутбучных видеокарт около четырёх лет назад. Это решение создало некоторые сложности для производителей ноутбуков, которые не сразу стали указывать подробную информацию о лимитах мощности видеокарт, используемых в тех или иных конфигурациях. Это привело к тому, что многие игровые ноутбуки предлагали производительность ниже среднего, несмотря на наличие графики самого высокого класса. Часто младшие видеокарты могли превзойти старшие просто потому, что энергопотребление последних было сильно ограничено.

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Это всё ещё было проблемой, когда производители ноутбуков анонсировали новинки с видеокартами GeForce RTX 50. Но с тех пор многое изменилось, и теперь почти все компании раскрывают подробные характеристики, сообщает VideoCardz со ссылкой на ComputerBase.

Специалисты ComputerBase связались с NVIDIA, чтобы выяснить, изменилось ли что-то в стремлении компании обеспечить раскрытие полных спецификаций видеокарт для ноутбуков. NVIDIA подтвердила журналистам немецкого издания, что будет работать со всеми партнёрами, чтобы гарантировать, что информация о мощности видеокарт будет донесена до покупателей: «Мы работаем с производителями ноутбуков, чтобы гарантировать, что они указывают мощность графической подсистемы на веб-сайтах своей продукции».

В VideoCardz проверили спецификации на сайтах известных производителей ноутбуков и действительно, многие из них (но пока не все) указывают полные или почти полные спецификации. Некоторые компании делают это более правильно (мощность TGP с учётом Dynamic Boost и тактовая частота), другие, по крайней мере, просто упоминают TGP.