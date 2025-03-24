Запланированы плагины Unreal Engine и Unity.

Arm ASR (Accuracy Super Resolution) — это новая технология масштабирования для маломощных устройств. ASR была анонсирована на GDC 2025 и скоро будет доступна в виде простых для интеграции плагинов, сообщают VideoCardz и Tom's Hardware. Arm собирается выпустить плагины ASR для Unreal Engine, Unity и других популярных движков для современных мобильных игр.

Источник изображения: Arm, Tom's Hardware

GDC (Game Developer Conference), которая прошла на прошлой неделе, почти одновременно с GTC (Graphics Technology Conference) от NVIDIA, является одним из ведущих мероприятий по темам, связанным с графикой. В то время как GTC является мероприятием NVIDIA, на котором третьи стороны могут анонсировать продукты, использующие технологии NVIDIA, GDC больше фокусируется на программном обеспечении и новых технологиях, которые будут поддерживать будущие игры.

В числе анонсов GDC была технология масштабирования ASR на основе AMD FidelityFX Super Resolution 2. Arm утверждает, что технология ASR может обеспечить прирост производительности до 53% на графике Immortalis G720. Что не менее важно, технология помогает снизить энергопотребление на величину до 20%, что для автономных устройств может быть даже важнее, чем повышение производительности.

В числе преимуществ Arm ASR является открытый исходный код, что позволит сторонним разработчикам изменять его в соответствии со своими потребностями. Также технология должна поддерживаться широким спектром смартфонов и ноутбуков на различных чипах с графикой Arm.