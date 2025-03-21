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Microsoft анонсировала DXR 1.2: «значительное повышение производительности и потрясающее качество»
В числе нововведений поддержка нейронного рендеринга.

Компания Microsoft анонсировала на конференции Game Developers Conference 2025 (GDC 2025) набор обновлений для повышения качества графики и производительности в играх на компьютерах под управлением Windows, сообщает Wccftech. Центральным элементом является DirectX Raytracing 1.2 (DXR 1.2), а также широкое внедрение возможностей нейронного рендеринга, совместимых с оборудованием от NVIDIA, Intel и AMD.

Источник изображения: Microsoft, Wccftech

Говоря о DXR 1.2, специалисты называют две ключевых технологии: Opacity Micromaps (OMM) и Shader Execution Reordering (SER). По словам Microsoft, внедрение этих технологий может привести к увеличению производительности до 40% в сложных сценах, что было продемонстрировано на примере игры Alan Wake 2 от Remedy. NVIDIA уже заявила о внедрении поддержки новых технологий в драйверы для видеокарт GeForce RTX, также Microsoft сотрудничает с AMD, Intel и Qualcomm для реализации поддержки нововведений в их оборудовании.

Помимо обновления функций, связанных с трассировкой лучей, Microsoft представляет Cooperative Vectors — новую функцию программирования в Shader Model 6.9 — она позволит разработчикам использовать аппаратное ускорение векторных и матричных операций для интеграции нейронного рендеринга непосредственно в графические конвейеры. Нейронный рендеринг может использоваться для улучшения текстур, эффектов освещения и множества других задач.

Microsoft также улучшает WARP — Windows Advanced Rasterization Platform — программный отрисовщик, который полагается на процессор и позволяет реализовать различные функции без графического ускорителя. WARP теперь полностью совместим с DirectX 12 Ultimate, включая такие технологии, как трассировка лучей и сетчатые шейдеры. Отладчик DirectX PIX получает поддержку DXR 1.2 с первого дня.

Предполагается, что эти технологии станут доступны в конце апреля 2025 года в предварительной версии Microsoft Agility SDK.

#microsoft #игры #графика
Источник: wccftech.com
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