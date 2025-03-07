RTX 5090 занимает четыре слота расширения, даже чуть больше.

Компания Leadtek представила три видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50 в серии WinFast HURRICANE: RTX 5090, 5080 и 5070 Ti, — сообщили в VideoCardz.

Источник изображения: Leadtek

Для видеокарт разработали новый дизайн, в котором можно распознать песочные часы, как и в эталонных моделях Founders Edition. Видеокарты получились достаточно массивными, особенно флагманская модель толщиной 78 мм — похоже, она выйдет за пределы четырёх слотов расширения. В длину видеокарта займёт 359,5 мм, в высоту — 146,2 мм. В системе охлаждения RTX 5090 используется радиатор с десятью тепловыми трубками (три 10-мм и семь 8-мм), толстыми ламелями и испарительной камерой.

Источник изображения: Leadtek

Размеры RTX 5080 и 5070 Ti меньше, модели оснащаются меньшим радиатором с семью тепловыми трубками, испарительная камера в конструкции присутствует. Габариты видеокарт: 316,5×130×72,6 мм. Также эти модели отличаются отсутствием подсвеченных элементов.

Рабочие частоты видеокарт соответствуют эталонным, цены неизвестны.