RX 9070 XT с тремя 8-контактными разъёмами питания.

Компания GIGABYTE выпустила несколько моделей видеокарт AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT в линейках AORUS ELITE и GAMING OC, сообщает TechPowerUp.

Источник изображения: GIGABYTE

Все оснащены системами охлаждения с тремя вентиляторами Hawk, испарительными камерами и композитными тепловыми трубками, используют компоненты высокого качества Ultra Durable. В числе прочих общих преимуществ: прочная усиленная конструкция, два BIOS с настройками для более тихой работы и большей производительности, светодиодная сигнализация при проблемах с подключением кабелей питания, специальный гель нетекучей консистенции в качестве термоинтерфейса для чипов памяти и элементов подсистемы питания.

Источник изображения: GIGABYTE

AORUS ELITE — это флагманская линейка GIGABYTE, которая обладает дополнительными преимуществами относительно линейки GAMING. В частности, производитель упоминает защитное покрытие печатной платы, расширенную гарантию и готовность к экстремальному разгону за счёт подсистемы питания более высокого класса. На момент написания в данной линейке представлена только RX 9070 XT, новинка получила улучшенную систему охлаждения WINDFORCE с новыми вентиляторами Hawk и необычной кольцевой подсветкой RGB Halo. Кроме этого, в комплекте с видеокартой поставляется кронштейн для предотвращения провисания видеокарты.

Источник изображения: GIGABYTE

В линейке GAMING представлены RX 9070 и 9070 XT. Новинки получили обновлённый дизайн, одной из особенностей которого является подвижный сегмент боковой панели с наименованием бренда, который позволяет в некоторой степени персонализировать внешний вид видеокарты — владелец может выбрать, подсвечивать ли наименование бренда или оставить его в тени.

Перечисленные видеокарты RX 9070 XT оснащаются тремя 8-контактными разъёмами дополнительного питания. AORUS ELITE разогнана до 2570/3100 МГц (игровая/буст частота), GAMING OC до 2520/3060 МГц. Исполнение RX 9070 GAMING OC разогнано до 2210/2700 МГц и оснащается парой 8-контактных разъёмов дополнительного питания.

Габариты RX 9070 XT в исполнении AORUS ELITE 339×136×59 мм, габариты видеокарт GAMING OC 288×132×56 и 288×132×50 мм для RX 9070 XT и RX 9070 соответственно.