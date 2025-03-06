Несколько зарубежных торговых сетей заявили, что AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT, доступные на старте по рекомендованной цене, подорожают после продажи определённого количества видеокарт, сообщает VideoCardz.
Представители шведской торговой сети Inet.se объяснили, что по рекомендованной цене будут продаваться видеокарты только из первой партии, со второй партии цены вырастут. Представители британской торговой сети Overclockers UK сообщили о наличии нескольких тысяч видеокарт на складе, из которых по рекомендованной цене планируется продать несколько сотен.
В качестве одного из примеров приводятся видеокарты AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT в исполнении Reaper от компании PowerColor. В Inet.se первая партия этих видеокарт будет продаваться по рекомендованной цене, вторая партия будет уже дороже. Вторая партия уже находится на складе торговой сети, но не поступит в продажу, пока не будет распродана первая.
В VideoCardz перечислили четыре линейки, в которых видеокарты RX 9070 и 9070 XT должны продаваться по рекомендованной цене на старте продаж. PowerColor Reaper, Sapphire PULSE, ASUS PRIME, XFX SWIFT.