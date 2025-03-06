Со второй партии цены вырастут.

Несколько зарубежных торговых сетей заявили, что AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT, доступные на старте по рекомендованной цене, подорожают после продажи определённого количества видеокарт, сообщает VideoCardz.

Источник изображений: ASUS, PowerColor, Sapphire

Представители шведской торговой сети Inet.se объяснили, что по рекомендованной цене будут продаваться видеокарты только из первой партии, со второй партии цены вырастут. Представители британской торговой сети Overclockers UK сообщили о наличии нескольких тысяч видеокарт на складе, из которых по рекомендованной цене планируется продать несколько сотен.

В качестве одного из примеров приводятся видеокарты AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT в исполнении Reaper от компании PowerColor. В Inet.se первая партия этих видеокарт будет продаваться по рекомендованной цене, вторая партия будет уже дороже. Вторая партия уже находится на складе торговой сети, но не поступит в продажу, пока не будет распродана первая.

В VideoCardz перечислили четыре линейки, в которых видеокарты RX 9070 и 9070 XT должны продаваться по рекомендованной цене на старте продаж. PowerColor Reaper, Sapphire PULSE, ASUS PRIME, XFX SWIFT.