Пока удалось насчитать шесть новинок.

На сайте компании Acer заметили появление шести новых видеокарт AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT в исполнениях BIFROST Predator и NITRO, сообщает VideoCardz.

На момент написания сообщается, что обе видеокарты оснащаются похожими системами охлаждения с тремя вентиляторами, имеют чёрно-серебристый дизайн с декоративными металлическими элементами, занимают 2,5 слота расширения. Судя по рендерам, самые мощные варианты RX 9070 XT будут оснащаться тремя 8-контактными разъёмами дополнительного питания. Известны пиковые частоты графического процессора и мощность видеокарт, остальных подробностей пока нет.

RX 9070 XT (BIFROST Predator — слева, NITRO — справа). Источник изображения: ACER, VideoCardz

Ниже перечислены шесть видеокарт AMD Radeon RX 9070 и 9070 в исполнениях Predator BiFrost и Nitro, их пиковые частоты и лимит энергопотребления.

BIFROST PREDATOR RX 9070 XT OC: 3,1 ГГц, 340 Вт

BIFROST PREDATOR RX 9070 XT: 2,97 ГГц, 304 Вт

NITRO RX 9070 XT OC: 3,1 ГГц, 340 Вт

NITRO RX 9070 XT: 2,97 ГГц, 304 Вт

NITRO RX 9070 OC: 2,7 ГГц, 245 Вт

NITRO RX 9070: 2,52 ГГц, 220 Вт

Судя по всему, перечисленные новинки Acer уже поставляются в магазины. Цены на данный момент неизвестны.