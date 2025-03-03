Строгие и стильные модели с тремя вентиляторами. Для GPU используются термопрокладки с фазовым переходом.

ASUS анонсировала видеокарты AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT в исполнении TUF Gaming и Prime, сообщает TechPowerUp. Все новинки оснащаются трёхвентиляторными системами охлаждения и разогнаны производителем.

Источник изображения: ASUS

В числе преимуществ видеокарт TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC Edition и TUF Gaming Radeon RX 9070 OC Edition:

вентиляторы Axial-tech с длинными 11-лопастными крыльчатками и барьерным кольцом для повышения статического давления;

поддержка бесшумного режима работы при лёгких рабочих нагрузках, когда температура остаётся в допустимом пределах и в пассивном режиме охлаждения;

оптимизированная конструкция радиатора и широкие вентиляционные отверстия на алюминиевой задней пластине, чтобы горячий воздух быстрее покидал видеокарту;

два BIOS с настройками для тихой работы или повышенной производительности;

термоинтерфейс с фазовым переходом для графического процессора.

Источник изображения: ASUS

В новом поколении видеокарт TUF Gaming Radeon RX 9070 XT и RX 9070 компания ASUS заменяет термопасту на диэлектрические термопрокладки с фазовым переходом, которые обеспечивают превосходную теплопроводность, гарантируя оптимальную производительность даже во время длительных и тяжёлых рабочих нагрузок, — сообщает ASUS.

Термопрокладки с фазовым переходом одна из особенностей новых видеокарт, которая повышает долговечность. В числе других: жёсткая металлическая конструкция и комплектный кронштейн для защиты от провисания, вентиляторы на двойных шарикоподшипниках, компонентная база более высокого класса, защитное покрытие печатной платы, автоматизированный производственный процесс ASUS Auto-Extreme. Видеокарты получили строгий дизайн, подсветка есть, но в минимальном количестве: логотип TUF Gaming в углу карты.

Источник изображения: ASUS

Видеокарты ASUS Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition и Prime Radeon RX 9070 OC Edition имеют много общего с моделями TUF Gaming, но всё же позиционируются как более простые и доступные решения. Тем не менее, рассматриваемые видеокарты оснастили крупными 2,5-слотовыми системами охлаждения с тремя вентиляторами Axial-tech на двойных шарикоподшипниках и поддержкой бесшумного режима; они имеют прочную конструкцию с алюминиевым бэкплейтом; двойной BIOS; в качестве термоинтерфейса тоже используется термопрокладка с фазовым переходом.

Старт продаж видеокарт AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT запланирован на 6 марта.