Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
ASUS анонсировала видеокарты AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT в исполнении TUF Gaming и Prime
Строгие и стильные модели с тремя вентиляторами. Для GPU используются термопрокладки с фазовым переходом.

ASUS анонсировала видеокарты AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT в исполнении TUF Gaming и Prime, сообщает TechPowerUp. Все новинки оснащаются трёхвентиляторными системами охлаждения и разогнаны производителем.

Источник изображения: ASUS

В числе преимуществ видеокарт TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC Edition и TUF Gaming Radeon RX 9070 OC Edition:

  • вентиляторы Axial-tech с длинными 11-лопастными крыльчатками и барьерным кольцом для повышения статического давления;
  • поддержка бесшумного режима работы при лёгких рабочих нагрузках, когда температура остаётся в допустимом пределах и в пассивном режиме охлаждения;
  • оптимизированная конструкция радиатора и широкие вентиляционные отверстия на алюминиевой задней пластине, чтобы горячий воздух быстрее покидал видеокарту;
  • два BIOS с настройками для тихой работы или повышенной производительности;
  • термоинтерфейс с фазовым переходом для графического процессора.

Источник изображения: ASUS

В новом поколении видеокарт TUF Gaming Radeon RX 9070 XT и RX 9070 компания ASUS заменяет термопасту на диэлектрические термопрокладки с фазовым переходом, которые обеспечивают превосходную теплопроводность, гарантируя оптимальную производительность даже во время длительных и тяжёлых рабочих нагрузок, — сообщает ASUS.

Термопрокладки с фазовым переходом одна из особенностей новых видеокарт, которая повышает долговечность. В числе других: жёсткая металлическая конструкция и комплектный кронштейн для защиты от провисания, вентиляторы на двойных шарикоподшипниках, компонентная база более высокого класса, защитное покрытие печатной платы, автоматизированный производственный процесс ASUS Auto-Extreme. Видеокарты получили строгий дизайн, подсветка есть, но в минимальном количестве: логотип TUF Gaming в углу карты.

Источник изображения: ASUS

Видеокарты ASUS Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition и Prime Radeon RX 9070 OC Edition имеют много общего с моделями TUF Gaming, но всё же позиционируются как более простые и доступные решения. Тем не менее, рассматриваемые видеокарты оснастили крупными 2,5-слотовыми системами охлаждения с тремя вентиляторами Axial-tech на двойных шарикоподшипниках и поддержкой бесшумного режима; они имеют прочную конструкцию с алюминиевым бэкплейтом; двойной BIOS; в качестве термоинтерфейса тоже используется термопрокладка с фазовым переходом.

Старт продаж видеокарт AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT запланирован на 6 марта.

#amd #видеокарты #asus
Источник: techpowerup.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Разработчики рассказали, как перенести прогресс из GTA V Legacy в новую GTA V Enhanced
+
Эксперты рассказали, чем GTA 5 Enhanced лучше GTA 5 Legacy
8
В диспетчере задач Windows изменится способ расчета загрузки процессора
9
Учитель в Татарстане принимает контрольные в рамках игровой сессии в Counter Strike или Dota 2
1
Casio представила новые лимитированные часы G-Shock GD-100 в коллаборации с Suzuki
+
Microsoft добавила модели Core 8-го, 9-го и 10-го поколений в список поддерживаемых Windows 11 24H2
2
Caviar представила эксклюзивный Galaxy S25 Ultra Viper за $9000
+
Опубликованы новые рендеры Motorola Edge 60 Fusion
1
За последнюю неделю средняя цена продажи видеокарт Geforce на Mindfactory выросла более чем вдвое
4
Спрос на Radeon RX 9070 XT в полтора раза выше, чем на базовую версию
32
Через Microsoft Copilot больше нельзя получить скрипты активации Windows 11
+
Индия ведет переговоры о приобретении 10 самолетов Airbus C-295 в рамках обновления военной техники
+
Google Chrome для Android переходит на полноэкранный режим в новом обновлении
2
Смартфон Pura 80 от Huawei может быть отложен до июля, а серия Mate 80 может не выйти в этом году
+
Студия Cubicle 7 анонсировала новую настольную игру по вселенной Warhammer
+
AMD сочла нужным воздержаться от выпуска эталонных видеокарт в семействе Radeon RX 9070
2
Игра «Star Wars Outlaws» бьёт рекорд онлайна в Steam, в основном, благодаря скидкам
1
AMD Ryzen AI Max+ 395 сумел достичь 49 510 баллов в CPU Mark
2
WSJ: Пентагон предупредил правительство Мексики о готовности начать военную операцию в стране
5
Смартфоны Samsung Galaxy S25 превзошли рекорд Note 10 в Южной Корее
+

Популярные статьи

Температурный стресс-тест PlayStation 3 FAT — 18 лет без обслуживания на заводской термопасте
23
МиГ-1.44 «МФИ» - самый амбициозный истребитель своего времени и первый самолёт 5-го поколения
4
Проверяем Debian, Ubuntu, Linux Mint, Manjaro, Fedora и Chimbalix на пригодность для использования
233
Итоги гоночного уик-энда 1-2 марта
+
Робот-пылесос с влажной уборкой – сможет ли он полностью заменить ручную швабру
78
Большая подборка произведений, которая позволит вам познакомиться с жанром киберпанк
11
Мысли о современных документах, форматах бумаги и печати
10
На Международной космической станции сформировалась небольшая уникальная микробная экосистема
+

Сейчас обсуждают

Waramagedon
17:20
Дурачок, математика вполне точная наука и мы точно знаем, что было в 90 годах, 2000 и сейчас. Молись лучше, чтоб не пришёл после Путина более радикальный президент а ля Жириновский.
МиГ-1.44 «МФИ» - самый амбициозный истребитель своего времени и первый самолёт 5-го поколения
андреи сергачев
17:07
Чумба запили статью 2.0 как ты негавидишь амд с их кривыми драйвера. Эталон наидия 5 серии.
Проверяем Debian, Ubuntu, Linux Mint, Manjaro, Fedora и Chimbalix на пригодность для использования
NuclearMissionJam
17:03
>Концепция КП - это социалка и философия При этом, ни в одном тексте о жанре этого нет. Тот же Дозуа, когда впервые о киберпанке писал, говорил про воображение и причудливость. Про ошибки можно подро...
Большая подборка произведений, которая позволит вам познакомиться с жанром киберпанк
Андрей Тарр
17:02
В рамках более 10-15+ лет, экономически выгодней либо газоперерабатывающей + газопровод, либо хотя бы ЖД пути(только если управлять будет не РЖД, а то будет в минусе и нерабочее). Но это менее масштаб...
Трамп заявил о намерениях вернуть оставленное в Афганистане оружие
Андрей Тарр
16:59
Вы там одну половину страны, с другой не путайте. А Московия - уже дефакто, другая страна, на которуювкалывает остальная Россия.
Трамп заявил о намерениях вернуть оставленное в Афганистане оружие
Сергей Алексеев
16:58
Купят по любой цене,а нам объедки оставят
За последнюю неделю средняя цена продажи видеокарт Geforce на Mindfactory выросла более чем вдвое
FelsheR12345
16:56
неужели нельзя рассказать и показать более культурно?
Робот-пылесос с влажной уборкой – сможет ли он полностью заменить ручную швабру
Gamandril
16:52
Я думаю тут помесь надбавки за бренд с желанием погреть руки у барыг. На деле своих денег стоили разве что Evga Classified с 12 слоями текстолита, но маркетинг победил качество, поэтому имеем отсутств...
Мысли о современных документах, форматах бумаги и печати
FelsheR12345
16:48
согласен, не больше 5ти рублей, и то с ии и ботовой помощью
Большая подборка произведений, которая позволит вам познакомиться с жанром киберпанк
REY_B_
16:47
Дурацкий конфиг. Тащить на себе спутники до орбиты он вряд ли сможет, так как уже тащит турбовентиляторные двигатели. Тут куда проще не компостировать мозгу, а сделать две ступени. Но и это уже все пр...
Германия заказала у компании Polaris строительство гиперзвукового самолета
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем