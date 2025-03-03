Предупреждение показывают только в базе данных, т.е. после загрузки отчёта.

В базу данных CPU-Z Database, куда пользователи могут выгружать отчёты с характеристиками своей системы из утилиты CPU-Z, внедрили уведомление о нехватке блоков растеризации в графическом процессоре, что на сегодняшний день актуально для владельцев видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 серии, сообщает VideoCardz. Подчёркивается, что уведомление показывается не в самой утилите CPU-Z, хотя она считывает и сообщает о количестве основных функциональных блоков в графическом процессоре, а в самой базе данных — т.е. только после того, как отчёт будет загружен на сайт CPU-Z Validator.

Представители NVIDIA подтвердили, что в продажу попали видеокарты GeForce RTX 5090D, 5090, 5080 и 5070 Ti с дефектными графическими процессорами, в которых меньше блоков растеризации ROP, чем должно быть в соответствии со спецификациями. Видеокарты работают, но их игровая производительность ожидаемо ниже, по различным подсчётам на величину до 10…12%. В частности, авторы YouTube канала Gamers Nexus провели масштабное сравнение дефектной и нормальной RTX 5080, последняя в играх оказалась до 11% быстрее.

Источник изображения: VideoCardz (отредактировано)

NVIDIA и её партнёры не предоставили каких-либо данных, которые могли бы помочь заблаговременно выявить дефектную видеокарту, например, это могли быть серийные коды, коды партий, даты производства, пишет VideoCardz, поэтому самый быстрый способ проверки: установить свежие драйверы и проверить спецификации в программном обеспечении GPU-Z от TechPowerUp, либо выгрузить отчёт о системе из CPU-Z в базу данных CPU-Z Validator. Если сделать всё вскорости после покупки, то в большинстве случаев видеокарту можно успеть вернуть до окончания периода возврата, что будет проще и быстрее, чем замена по гарантии, только нужно не забыть установить драйвера перед проверкой, чтобы количество ROP считалось с графического процессора, а не из базы данных.

В дефектных видеокартах количество блоков ROP не соответствует спецификациям:

GeForce RTX 5090(D): 168 вместо 176

GeForce RTX 5080: 104 вместо 112

GeForce RTX 5070 Ti: 88 вместо 96

В NVIDIA заявили, что проблемы на производстве устранены и среди новых видеокарт данный дефект встречаться уже не будет, в частности, среди GeForce RTX 5070, которые выпустят на этой неделе, дефектных видеокарт не должно быть.