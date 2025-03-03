На печатной плате насчитали 26 фаз питания.

GALAX выпустит в премиальной линейке Hall of Fame (HOF) для энтузиастов и оверклокеров видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, сообщает VideoCardz. На момент написания известно о модели с наименованием HOF OC LAB Deluxe и её версии с индексом X.

Источник изображения: GALAX, VideoCardz

По предварительной информации, комплектация и большинство основных характеристик этих моделей одинаковы, отличаются только тактовые частоты графического процессора, которые у версии с индексом X выше. Так, в BIOS с заводским разгоном HOF OC LAB Deluxe записана Boost частота 2580 МГц, в случае с версией X это 2610 МГц.

Источник изображения: GALAX, VideoCardz

Для видеокарт HOF разрабатываются нестандартные печатные платы со специфическим дизайном — всё для достижения рекордов в разгоне. В частности, рассматриваемые видеокарты получили 26-фазную подсистему питания, а их мощность может быть увеличена до 350 Вт. Что интересно, GALAX использует ту же печатную плату, что и в уже представленной RTX 5080 HOF, отмечают в VideoCardz. Теоретически, компания могла бы выпустить RTX 5070 Ti с чипами памяти 32 Гбит/с, как у RTX 5080, но, скорее всего, этого не произойдёт, а вот заядлые оверклокеры могут попытаться самостоятельно перепаять чипы в погоне за рекордами.

Источник изображения: GALAX, VideoCardz

Недавно в Сети также засветилась печатная плата RTX 5090D в исполнении HOF от GALAX. Таким образом, линейка будет включать различные варианты RTX 5090 и 5090D, RTX 5080 и 5070 Ti. Появятся ли в ней видеокарты более низкого класса, на данный момент неизвестно. К слову, в серии GeForce RTX 30 компания выпускала RTX 3060 Ti HOF Pro.