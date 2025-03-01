Характеристики видеокарт пока неизвестны.

На презентации видеокарт AMD Radeon RX серии 9070 в Китае проскочила информация о выпуске более бюджетных решений RX серии 9060 во втором квартале этого года, сообщает VideoCardz. Информация может быть неточной из-за низкого качества записи, на которую ссылается ресурс, или неправильного машинного перевода с китайского. Тем не менее, вероятность выхода видеокарт AMD класса 60 во втором квартале считается достаточно высокой, поскольку NVIDIA, по слухам, выпустит GeForce RTX 5060 и 5060 Ti в апреле-мае и AMD нужно подготовить ответ на эти видеокарты.

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Скорее всего, видеокарты AMD Radeon RX серии 9060 будут основаны на младшем графическом процессоре под кодовым названием Navi 44. Его технические характеристики, как и характеристики видеокарт остаются неизвестными. Это может быть «половина» от Navi 48 с количеством вычислительных блоков Compute Units (CU) до 32 и поддержкой 128-битной шины, что позволит оснастить видеокарту 8 или 16 ГБ видеопамяти GDDR6, предложив тем самым альтернативы GeForce RTX 5060 Ti на 8 и 16 ГБ.

Накануне AMD официально представила видеокарты AMD Radeon RX серии 9070 на базе архитектуры RDNA 4, которая предлагает улучшенные возможности трассировки лучей, новые вычислительные возможности для искусственного интеллекта, улучшенные медиа и дисплейные движки, а также ряд других оптимизаций. Наряду с этим представлено крупное обновление программного обеспечения, включая FSR 4 и RIS 2 эксклюзивные для RDNA 4 видеокарт, по крайней мере, пока. Для владельцев видеокарт RDNA 2 и более современных до версии 2.1 обновится технология генерации кадров на уровне драйвера (AFMF), это позволит повысить производительность в играх без поддержки генерации кадров FSR 3. В частности, новая версия AFMF 2.1 лучше справляется с динамичными сценами.