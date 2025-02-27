В каталогах указаны предварительные цены.

Видеокарты AMD Radeon RX 9070 XT и RX 9070 были замечены на сайте американской торговой сети MicroCenter, а также в составе нескольких готовых компьютеров на сайте Newegg, сообщает VideoCardz.

В первом случае на сайте указаны цены, но некоторые из них явно не соответствуют действительности. Есть несколько значений, которые могут быть близки к рекомендованной цене, так, RX 9070 в одном из самых недорогих исполнений Challenger от ASRock выставлена за 649,99 долларов США, для различных исполнений RX 9070 XT указаны цены вплоть до 1100 долларов США, но наиболее вероятными считаются значения в диапазоне 700…900 долларов США, в зависимости от исполнения. На это намекают и цены готовых компьютеров, на основании которых в VideoCardz примерно подсчитали, что разница в цене между RX 9070 XT и RX 9070 может составлять около 130 долларов США.

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Накануне в Сети был опубликован слайд из презентации AMD для прессы, где компания дала понять, что целится со своими новыми видеокартами в сегмент до 700 долларов США. Сообщая об этом авторы VideoCardz делали акцент на младшей версии видеокарты Radeon RX 9070, так что старшая RX 9070 XT может быть немного дороже, но вряд ли дороже NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, рекомендованная цена которой 749 долларов США.

Также накануне были раскрыты все основные характеристики видеокарт AMD Radeon RX 9070 XT и RX 9070. В частности, старшая модель предложит 64 вычислительных блока Compute Unit (CU), младшая 56. Обе видеокарты оснастят 16 ГБ видеопамяти. Что интересно, среди теоретических показателей вычислительной производительности AMD указывает производительность на операциях с разреженными матрицами INT4 и INT8. Это намекает на серьёзные улучшения по части поддержки вычислительных операций, важных для ускорения нагрузок, связанных с искусственным интеллектом.

Презентация видеокарт AMD Radeon RX 9070 XT и RX 9070 запланирована на завтра, 28 февраля. Старт продаж 6 марта. Компания ещё не подтвердила рекомендованные цены новинок.