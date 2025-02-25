Большая часть потребителей покупает игровые видеокарты именно в данном ценовом сегменте.

AMD ещё не назвала рекомендованные цены новых игровых видеокарт Radeon RX серии 9070, однако на недавней пресс-конференции намекнула, что младшая модель RX 9070 нацелена на сегмент видеокарт с ценой менее 700 долларов США, сообщает VideoCardz. По статистике компании, 85% геймеров покупают видеокарты именно в данном ценовом сегменте.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

Компания ставит своей целью выпуск продуктов, которые отвечали бы потребностям любителей современных игр. Во-первых, это ориентир на мониторы с разрешением 1440p и 4K, которые в последнее время набирают популярность, во-вторых, более высокая производительность в трассировке лучей, в-третьих, беспроблемный апгрейд, не требующий покупки нового блока питания. Будущие видеокарты оснащаются проверенными временем 8-контактными разъёмами дополнительного питания. Это можно считать верным шагом на фоне сомнительной репутации 16-контактных разъёмов питания.

Источник изображения: AMD, VideoCardz

Презентация видеокарт AMD Radeon RX серии 9070 запланирована на 28 февраля, старт продаж — на 6 марта. На днях в VideoCardz озвучили результаты тестирования новых видеокарт: RX 9070 в среднем на 21% опережает RX 7900 GRE в разрешении 3840 на 2160 пикселей, а RX 9070 XT — на 42%. Также новинки сравнили с видеокартами RDNA 2.