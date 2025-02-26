Обе получили по 16 ГБ видеопамяти.

В VideoCardz раскрыли все основные характеристики видеокарт AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT. Обе будут основаны на 4-нанометровом графическом процессоре, площадь кристалла которого занимает 357 квадратных миллиметров, внутри него трудятся 53,9 миллиарда транзисторов. Ресурс не уточняет кодовое название чипа, но по информации из предыдущих новостей и слухов это должен быть Navi 48.

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Старшая версия графического процессора в RX 9070 XT содержит 64 вычислительных блока (Compute Units, CU), всего в них 4096 потоковых процессоров (Streaming Processors, SP). Также говорится о наличии 64 блоков для ускорения трассировки лучей и 128 блоках для ускорения искусственного интеллекта. Так называемая игровая тактовая частота графического процессора составляет 2400 МГц, максимальная в режиме ускорения — 2970 МГц. Скорость заполнения текстур 730,3 Гтекс/с, пикселей — 190,1 Гпикс/с.

Что касается вычислительной производительности, на операциях с числами одинарной точности (FP32) заявлена производительность 48,7 трлн операций в секунду (TFLOPS), на операциях с числами половинной точности (FP16) — 97,3 TFLOPS. На целочисленных операциях с разреженными матрицами INT8 и INT4 заявлена теоретическая производительность до 779 и 1557 трлн операций в секунду (TOPS).

Младшая видеокарта, RX 9070, которая должна быть основана на урезанной версии Navi 48, предлагает 56 блоков CU, 3584 SP, 56 блоков для ускорения трассировки лучей и 112 блоков для ускорения искусственного интеллекта. Рабочие частоты тоже ниже: 2070 и 2540 МГц. Всё это приводит к снижению теоретической вычислительной производительности примерно на 26%, блоков растеризации и текстурных блоков тоже должно быть меньше, поскольку снижение скорости заполнения текстур и пикселей не пропорционально снижению рабочих частот.

Источник изображения: VideoCardz

Что касается подсистемы памяти, основные характеристики у видеокарт идентичны: 16 ГБ GDDR6 с чипами 20 Гбит/с и общей шиной 256 бит, обе видеокарты также имеют 64 МБ кэш-памяти Infinity Cache 3-го поколения.

Мощность AMD Radeon RX 9070 XT ограничена величиной 304 Вт, RX 9070 — 220 Вт. Обе видеокарты поддерживают PCIe 5.0 x16, видеовыходы HDMI 2.1b, DisplayPort 2.1a (UHBR13.5).

Перечисленные выше спецификации должны являться эталонными, но компания не планирует выпускать эталонные версии видеокарт. Видеокарты от партнёров могут соответствовать этим спецификациям, на зачастую частоты и лимиты энергопотребления отличаются.

Презентация видеокарт запланирована на 28 февраля, старт продаж на 6 марта.