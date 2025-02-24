NVIDIA пока официально не подтвердила, что дефект с недостающими блоками ROP распространяется на RTX 5080.

Владелец NVIDIA GeForce RTX 5080 с недостающими блоками ROP дополнил свою историю результатами тестирования видеокарты в бенчмарке 3DMark Time Spy, сообщает HardwareLuxx. Графическая оценка дефектного экземпляра составила 28188 баллов. Одновременно с этим RTX 5080 в том же исполнении Founders Edition и со всеми положенными ей блоками ROP набирает 32273 балла. Таким образом, дефектный экземпляр оказывается на 12,6% медленнее или, с другой стороны, полноценная RTX 5080 на 14,5% быстрее. Также по оценка ресурса дефектные RTX 5070 Ti и RTX 5090 в 3DMark Time Spy отстают от полноценных вариантов на 9,1% и 5,2% соответственно.

Источник изображения: Caspar Camille Rubin, Unsplash

NVIDIA официально не подтвердила, что дефект с недостающими блоками ROP распространяется на RTX 5080, назвав в числе затронутых видеокарт лишь RTX 5090, 5090D и 5070 Ti. Подробности проблемы уже неоднократно освещались с момента появления первых сообщений о дефектных видеокартах. Владельцам таких видеокарт придётся самостоятельно разбираться с их возвратом и заменой. Кроме этого, в Сети растёт количество жалоб на новые драйверы 572 ветки, которые вызывают у некоторых пользователей чёрные экраны, вылеты в играх и прочие проблемы.

Следующей видеокартой NVIDIA новой серии, которая появится в продаже 5 марта, является GeForce RTX 5070. В её основе графический процессор GB205, в то время как RTX 5080 и 5070 Ti основаны на разных версиях GB203, а RTX 5090 и 5090D — на разных версиях GB202. Учитывая перенос старта продаж с февраля на март и другой графический процессор, хочется надеяться, что проблемы с количеством блоков ROP обойдут эту новинку стороной.