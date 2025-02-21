Специалисты TechPowerUp сообщают о проблеме.

Как минимум, один пользователь форума TechPowerUp сообщил о том, что в графическом процессоре его GeForce RTX 5090 Solid от компании Zotac включено меньше блоков растеризации (ROP) чем должно быть. Специалисты ресурса подтвердили, что аналогичная аномалия наблюдается с образцом, который был получен от Zotac для написания обзорного материала. Вместо 176 блоков ROP в графическом процессоре включено только 168, что негативно сказывается на производительности: в некоторых играх средняя частота кадров меньше на 5,5…8,5%.

Источник изображения: TechPowerUp

На момент написания неизвестно, является ли рассматриваемая аномалия следствием программной или аппаратной ошибки. Если это программная ошибка, теоретически, она может быть исправлена обновлением BIOS, если блоки по ошибке отключены на аппаратном уровне, скорее всего, уже ничего не поможет. Неизвестно и какой объём видеокарт затронула эта проблема. У специалистов справедливо возникают вопросы к контролю качества продукции со стороны NVIDIA и Zotac.

Проверить количество активных блоков ROP можно с помощью программного обеспечения GPU-Z, разработчиками которого являются специалисты TechPowerUp.

Обновление

Специалисты ресурса ComputerBase сообщили, что в их экземпляре Zotac Gaming GeForce RTX 5090 Solid все блоки ROP включены, передаёт VideoCardz. Иными словами, проблема затрагивает не все видеокарты.