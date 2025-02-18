Некоторые производители БП уже встроили датчики температуры в комплектные кабели 12v-2x6.

Автор веб-сайта и YouTube канала Hardware Busters, а также генеральный директор и главный инженер компании по сертификации блоков питания Cybenetics, Арис Мпициопулос (Aris Mpitziopoulos), рассказал о возможных вариантах повышения надёжности и безопасности кабелей питания 12v-2x6: специалист предлагает внедрить в кабели датчики температуры и реализовать возможность отслеживания силы тока на каждом из проводов, сообщает Tom’s Hardware.

Источник изображения: Phil Reid, Unsplash (отредактировано)

В новом видео специалист показал блок питания ASRock из серии Phantom Gaming, который комплектуется кабелем 12v-2x6 со встроенным датчиком температуры. Быстрый тест показал, что блок питания автоматически выключился, когда область кабеля около штекера на стороне видеокарты нагрели строительным феном до температуры около 110 градусов по Цельсию. Видимых повреждений кабель при этом не получил.





В дополнение к этому можно было бы установить на каждый из проводов кабеля токовый шунт для измерения силы тока в реальном времени и реализовать систему защиты, которая бы отключала питание, если сила тока на любом из проводов превышает 12 А в течение более чем трёх секунд.

Очевидно, что это ощутимо повысит цену кабелей питания, однако на фоне цен мощных флагманских видеокарт это будет незначительное повышение. Стоит напомнить, что рекомендованная цена NVIDIA GeForce RTX 5080 для американского рынка составляет 999 долларов США, а RTX 5090 — 1999 долларов США. При это большое количество нестандартных моделей от партнёров NVIDIA стоят дороже.

Для современных видеокарт верхнего уровня в среднем сегменте такие улучшения в кабеле могут быть излишними. Например, для GeForce RTX 5070 Ti заявлено энергопотребление TGP 300 Вт, что в два раза меньше заявленной мощности для кабеля 12v-2x6. В данном случае вероятность перегрева и плавления кабеля заметно ниже, хотя, если допущена ошибка при подключении, с проблемами можно столкнуться и в данном случае.

Некоторые производители, такие как MSI и Zotac, предприняли дополнительные меры для предотвращения ошибок при подключении кабеля: это яркий цвет соединительной части штекера или светодиодный индикатор, сигнализирующий о проблемах. Помимо светового индикатора Asus добавила в свои топовые модели RTX 50 Astral мониторинг состояния каждого контакта. А один из пользователей Reddit даже предложил добавить к кабелю автомобильные предохранители на 10 ампер, чтобы предотвратить превышение технических характеристик.