Рецензенты восхищаются новыми APU.

В социальных сетях появились первые намёки от компаний и рецензентов о скором появлении обзоров новых устройств с APU серии AMD Ryzen AI MAX 300, а значит приближается и начало продаж этих устройств, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: ASUS China, VideoCardz

В частности, в китайских социальных сетях компания ASUS анонсировала на 25 февраля мероприятие по запуску новых продуктов, включая игровые планшеты ROG Z13 Flow, которые в исполнении 2025 года будут основаны на APU AMD Ryzen AI MAX 300.

«Strix Halo (Ryzen Ai MAX) — одна из самых захватывающих разработок, выпущенных на ПК за последние полвека», — написали авторы YouTube канала Hardware Canucks в социальной сети X (заблокирована в РФ). «Эти чипы демонстрируют ОЧЕНЬ интересное поведение, особенно в области крайне низкого TDP», — написал блогер Кэри Голомб (Cary Golomb). Рецензенты уточнили, что эмбарго на публикации всё ещё действует и работа над обзорами пока продолжается. Точные сроки выхода обзоров не уточнялись.

Ранее в AMD утверждали, что флагманский AMD Ryzen AI MAX+ 395 с интегрированной графикой Radeon 8060S в играх в среднем быстрее связки Intel Core i9-13900H и 90-ваттной NVIDIA GeForce RTX 4070 для ноутбуков.