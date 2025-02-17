Появится ли данная модель, пока неизвестно.

В базе данных Евразийской экономической комиссии заметили регистрацию компанией OEM Global Technologies Limited большого ассортимента видеокарт NVIDIA, включая такие модели как GeForce RTX 5060 Ti, 5060 и 5050, сообщает VideoCardz. Компанию связывают, в частности, с ZOTAC, имя которой уже должно быть знакомо компьютерным энтузиастам, да и просто тем, кто хотя бы в малой степени интересуется компьютерной тематикой.

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Авторы напоминают, что регистрация наименований не является подтверждением их выпуска. Компании заблаговременно регистрируют потенциальные наименования, чтобы позже не терять на это время. Очевидно, что NVIDIA готовит игровые видеокарты класса 60, но вот появится ли модель класса 50, неизвестно. Вероятность этого оценивается как довольно низкая, в серии GeForce RTX 40 настольных видеокарт RTX 4050 не было, хотя слухи о них ходили и даже появлялось фото упаковки.

Тем не менее, регистрация в заявке RTX 5050, вероятно, указывает на то, что NVIDIA, по крайней мере, пока явно не объявила партнёрам об отсутствии планов на данную видеокарту. Специалисты считают, что она может появиться, как конкурент видеокартам Intel ARC B580 и B570 в ценовом сегменте до 300 долларов США. NVIDIA придётся постараться, чтобы отвлечь внимание от B580, которая при рекомендованной цене 249 долларов США предлагает 12 ГБ видеопамяти.