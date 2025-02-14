Остальные дороже, порой значительно.

Первые видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti замечены в каталогах зарубежных интернет магазинов, что позволяет понять, какие из моделей на старте могут быть доступны по рекомендованной цене, а какие будут дороже. В VideoCardz изучили цены в магазинах разных стран и на момент написания нашли лишь несколько моделей по рекомендованной цене: модель X3 от компании Inno3D и немного более дорогой X3 OC, а также вариант PNY под названием Triple Fan.

Источник изображения: Josh Appel, Unsplash (отредактировано)

В VideoCardz признают, что пока рано говорить о ценах, но картина начинает понемногу проясняться: «Как правило, если выпуск [видеокарт класса] 70 Ti происходит в отсутствии моделей Founders Edition, наблюдается минимальный, если он вообще есть, интерес со стороны партнёров [NVIDIA] выпускать модели по рекомендованной цене», «Партнёры не заинтересованы в поставке этих карт, если они могут предложить почти такую же карту с небольшим разгоном по цене на 10…20% выше», — пишет ресурс.

Источник изображения: Caseking, VideoCardz

Остальные модели, обнаруженные в каталогах, дороже, судя по всему, на величину от 30 до 60%. В частности, вариант ASUS Prime стоит 1149 евро, MSI Ventus 3X OC стоит 1279 евро, различные варианты GIGABYTE (Windforce, Eagle, Gaming, Aero и т.д.) до 1350 евро. MSI Gaming Trio OC Plus стоит 1359 евро, ASUS TUF стоит 1379 евро, GIGABYTE Aorus Master — 1399 евро. Эти цены взяты из немецкого магазина Caseking, не самого дешёвого, отмечают в VideoCardz. Не исключено, что к началу продаж 20 февраля цены ещё несколько раз скорректируются, поэтому пока с выводами торопиться не стоит.