На французском сайте компании кратковременно появилась страница с обратным отсчётом.

На французском сайте компании MSI кратковременно появилась страница с обратным отсчётом до выхода видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, сообщает VideoCardz. Согласно счётчику, видеокарты выпустят 20 февраля, а сопровождающее счётчик изображение намекало, что MSI может готовить свои модели в 4 или 5 линейках.

Источник изображения: Ganesh Ravikumar, Unsplash (отредактировано)

На момент написания страница уже не доступна, вероятно, по причине того, что NVIDIA ещё официально не назвала точную дату старта продаж видеокарт RTX 5070 Ti. Тем не менее, инсайдеры уже неоднократно заявляли, что видеокарты появятся 20 февраля, также эту дату заметили на сайтах ряда зарубежных торговых сетей.

Ранее NVIDIA официально анонсировала RTX 5070 Ti и назвала все её характеристики. В частности, видеокарта предложит 8960 CUDA ядер и 16 ГБ видеопамяти GDDR7 с 256-битной шиной. Младшая модель RTX 5070 тоже была анонсирована и запланирована на февраль, однако о ней пока никаких новостей, возможно, это связано со скорым выходом видеокарт AMD Radeon RX серии 9070 и в компании пытаются избежать прямого сравнения RTX 5070 с этими новинками AMD.