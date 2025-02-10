О базовой версии RTX 5070 никаких новостей.

Слухи о начале продаж NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti с 20 февраля подкрепляются рядом крупных зарубежных торговых сетей, которые уже добавляют новые видеокарты в свои каталоги. Так, не менее пяти различных моделей RTX 5070 Ti появились на сайте французского Topachat. В каталоге ритейлера указано, что продажи начнутся в указанный день в 15:00 по местному времени, что является стандартным временем снятия эмбарго для NVIDIA, сообщает VideoCardz. Ожидается, что обзоры видеокарт, которые планируется продавать по рекомендованной цене, появятся 19 февраля, 20 февраля — всех остальных моделей.

Источник изображения: Ganesh Ravikumar, Unsplash (отредактировано)

Что удивительно, пока нет никаких новостей о базовой модели RTX 5070, которую в NVIDIA также планировали выпустить в феврале. В VideoCardz полагают, что видеокарта может задержаться на неделю и появиться в продаже в самом конце февраля. Есть предположения, что так в NVIDIA пытаются избежать прямого сравнения этой видеокарты с видеокартами конкурента, AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT, которые могут представить в конце февраля перед стартом продаж в начале марта.

Источник изображения: Topachat, VideoCardz

RTX 5070 Ti оснащается графическим процессором GB203-300, в котором задействовано 8960 CUDA ядер. Ранее NVIDIA опубликовала документацию по архитектуре Blackwell, где подробно описаны характеристики всех анонсированных на презентации настольных видеокарт. Ti версия также оснащается 16 ГБ видеопамяти GDDR7 с 256-битной шиной. Базовая модель заметно уступает Ti версии по характеристикам, она оснащается графическим процессором GB205-300, в котором активны 6144 CUDA ядра, а также 12 ГБ видеопамяти GDDR7 со 192-битной шиной. Рекомендованные цены в NVIDIA уже назвали: для RTX 5070 Ti это 749 долларов США, а для RTX 5070 — 549 долларов США. Цены актуальны для американского рынка и не учитывают налоги.