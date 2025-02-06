Приложения, использующие FFmpeg, смогут предложить владельцам видеокарт Radeon RX поддержку технологии VSR.

В библиотеку с открытым исходным кодом FFmpeg, широко используемую мультимедийными приложениями, внедряется начальная поддержка AMFDEC — видео-декодера, использующего фреймворк Advanced Media Framework (AMF) от AMD. Об этом сообщает Phoronix со ссылкой на изменения в коде libavcodec. На совместимом оборудовании будет обеспечено аппаратное ускорение декодирования H.264, H.265 и AV1.

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Кроме этого, в FFmpeg разворачивается поддержка фильтров с аппаратным ускорением vpp_amf и sr_amf для масштабирования и преобразования цвета. С помощью фильтра sr_amf можно реализовать поддержку расширенных алгоритмов масштабирования, таких как FidelityFX Super Resolution (FSR). Приложения, использующие FFmpeg, смогут предложить владельцам видеокарт Radeon RX поддержку технологии Video Super Resolution (VSR).

AMD уже предоставляет собственную версию FFmpeg с ускоренным декодированием и интеграцией FSR, она доступна на сайте GPUOpen.com. Рассматриваемые изменения вносятся в восходящую ветку в репозитории FFmpeg, который будет доступен в различных дистрибутивах Linux и других средах.