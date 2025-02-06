Вероятно, результат ошибки на сборочной линии.

Одному из покупателей эталонной версии NVIDIA GeForce RTX 5080 попался экземпляр с задней панелью от RTX 5090, сообщает VideoCardz со ссылкой на историю пользователя Reddit под псевдонимом EssDee3D. Владелец проверил, это действительно RTX 5080, но задняя панель не от неё, а от флагманской видеокарты. Вероятно, это следствие ошибки на сборочной линии — некоторые декоративные элементы эталонных RTX 5080 и 5090 взаимозаменяемы, внешне видеокарты очень похожи, в частности, имеют одинаковую толщину.

Источник изображений: EssDee3D, Reddit; VideoCardz

С одной стороны, уникальный экземпляр, с другой — дополнительная головная боль, если владелец захочет в дальнейшем продать видеокарту. Придётся объяснять, почему задняя панель от другой модели и не каждый поверит, что это не «Франкенштейн», собранный из нескольких видеокарт.

Хотя некоторые декоративные элементы эталонных RTX 5080 и 5090 взаимозаменяемы, внутри видеокарты значительно различаются. Во флагманской модели используется более сложная конструкция, так что полностью «пересадить» систему охлаждения с RTX 5090 на 5080 не получится.