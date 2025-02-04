Ходят слухи, что это будет пресс-конференция.

AMD планирует провести в конце февраля мероприятие, посвящённое видеокартам Radeon RX 9000, сообщает VideoCardz со ссылкой на информацию ресурса Benchlife. Если планы компании не изменятся, это будет пресс-конференция, на которой, скорее всего, представители AMD расскажут об особенностях и характеристиках новых видеокарт, а также новых графических технологий, включая FSR 4. В компании ранее заявили, что старт продаж Radeon RX 9070 и 9070 XT запланирован на март, точную дату могут огласить на пресс-конференции.

Источник изображения: AMD

По слухам, в играх при разрешении 4K, но без трассировки лучей видеокарты AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT будут быстрее NVIDIA GeForce RTX 5070 и 5070 Ti соответственно. Лучшая видеокарта AMD в новой серии может сравняться с RTX 4080 SUPER, ранее утверждал инсайдер. Успех видеокарт во многом будет зависеть от цен, но уже понятно, что RX 9070 XT должна стоить меньше 900 долларов США. Также AMD на деле нужно подтвердить прошлые заявления о повышении производительности в сценариях с трассировкой лучей и новых возможностях искусственного интеллекта.

Что касается FSR 4, специалисты положительно оценили демонстрацию на выставке CES 2025, отметив заметное повышение качества изображения. Технология впервые полагается на искусственный интеллект и на старте будет совместима только с видеокартами RDNA 4. В AMD допустили, что оптимизируют технологию для видеокарт RDNA 3, но ничего не обещали. Ходят слухи, что AMD реализует возможность форсировать версию FSR через драйвер, наподобие того как NVIDIA реализовала это для DLSS 4 с помощью приложения NVIDIA App.