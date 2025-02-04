Плагины упрощают интеграцию технологий в игры на базе Unreal Engine 5.5.

AMD выпустила пару новых плагинов для игрового движка Unreal Engine 5.5: один содержит обновлённую версию технологии FSR 3.1.3, а другой обновлённую версию технологии Anti-Lag 2.0.2, — сообщает VideoCardz. Сами технологии обновили до указанных версий ещё в прошлом году, в октябре-декабре. Это не были большие обновления, в случае с FildelityFX Super Resolution говорится о дальнейшем повышении качества работы, исправлении проблем, новых примерах для разработчиков и новой функции. Наличие этих плагинов упрощает для разработчиков внедрение поддержки перечисленных технологий в свои игры на базе Unreal Engine 5.5.

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Тем временем, никаких подробностей про FSR 4 нет, AMD собирается выпустить первые видеокарты RDNA 4 в следующем месяце и, вероятно, о новинках и новых технологиях официально удастся узнать незадолго до старта-продаж. Точные даты неизвестны. В компании отмечали, что сотрудничают с некоторыми разработчиками игр для реализации поддержки технологии в первый же день. А если верить слухам, в AMD планируют реализовать возможность форсирования версии FSR через драйвер: FSR 4 можно будет включить для игр с поддержкой FSR 3, — утверждал инсайдер.