Теперь приложение должно исправно работать с новой генерацией кадров NVIDIA.

Поддержка технологии NVIDIA Smooth Motion стала одним из нововведений новой бета-версии приложения MSI Afterburner 4.6.6 Beta 5 Build 16555 и поставляемого в комплекте с ним Riva Tuner Statistics Server (RTSS), сообщает VideoCardz.

Согласно списку изменений, совместная работа MSI Afterburner и NVIDIA Smooth Motion налажена как для DirectX 11, так и DirectX 12 игр, от пользователей не требуется каких-либо дополнительных действий. Судя по всему, это все основные изменения относительно недавней бета-сборки приложения под номером 16554, где было реализовано много новых функций, включая поддержку видеокарт GeForce RTX 50 — об этом сообщалось ранее.

Новое оформление по умолчанию для Windows 11 с графическим интерфейсом управления четырьмя вентиляторами GeForce RTX 50. Источник изображения: Guru3D, Unwinder.

NVIDIA Smooth Motion — новая технология генерации кадров на основе драйвера. Технология была представлена на старте продаж видеокарт GeForce RTX 50 и пока совместима только с этой серией. После дополнительного тестирования технология станет доступна на видеокартах серии RTX 40. В одной из первых рецензий NVIDIA Smooth Motion удостоилась похвалы за повышение производительности до 75% при умеренном повышении задержки ввода. Качество изображения хорошее, хотя в единичных играх были отмечены проблемы: артефакты и мерцание элементов интерфейса.

Вылеты MSI Afterburner при включении NVIDIA Smooth Motion также были перечислены в списке проблем, но теперь, с новой сборкой приложения, это должно быть исправлено.