Экспериментальная поддержка процессоров AMD Ryzen 9000 и Intel Core Ultra 200, а также много других изменений.

В бета-версии MSI Afterburner 4.6.6 Beta 5 появилась поддержка видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50, экспериментальная поддержка процессоров AMD Ryzen 9000 и Intel Core Ultra 200 (Arrow Lake), а также много других нововведений, сообщает VideoCardz со ссылкой на форум ресурса Guru3D, который является официальным распространителем данной программы наряду с сайтом компании MSI.

Разработчик программы подчеркнул, что поддержка новых процессоров не тестировалась должным образом и предоставляется «как есть», любые требования расширить её или внести исправления будут отклонены. Также отмечается, что на видеокартах GeForce RTX 50 должным образом не работает мониторинг динамической частоты обновления дисплея; наблюдается аномально высокая нагрузка на шину PCIe, что может быть следствием ошибки в ранних драйверах; датчик Hot Spot не поддерживается, о чём ранее сообщил и разработчик GPU-Z. В числе прочих интересных изменений: новые темы оформления и подготовка к интеграции G-Assist.

Новое оформление по умолчанию для Windows 11 с графическим интерфейсом управления четырьмя вентиляторами GeForce RTX 50. Источник изображения: Guru3D, Unwinder.

Project G-Assist — это чат-бот NVIDIA на основе искусственного интеллекта, который должен помогать пользователям в вопросах, касающихся ПК и компьютерных игр. Проект был анонсирован летом 2024 года. Возможности G-Assist включают распознавание голосового, текстового ввода, а также того, что происходит на экране благодаря моделям компьютерного зрения. В качестве примеров компания демонстрировала как чат-бот может помочь с прохождением игры, в том числе, анализируя его внутриигровые показатели и то, что происходит на экране в конкретный момент времени, а также помочь с настройками графики, прогнозируя то, как изменится производительность.

Вместе с MSI Afterburner обновляется Rivatuner Statistics Server до версии 7.3.7 Beta 5, в данном случае приводится отдельный список изменений. Подробно со всей информацией можно ознакомиться на форуме Guru3D, бета-версия уже доступна для загрузки на сайте ресурса. На сайте MSI программа станет доступна в феврале, после китайского Нового года.