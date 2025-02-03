Интересный дизайн для поклонников кольцевых автогонок Формула-1, да и просто любителей автоспорта и автомобилей в целом.

Южнокорейский технический ресурс Quasar Zone протестировал видеокарту GeForce RTX 5080 в новом необычном исполнении Gallardo Racing от компании Manli. Выяснилось, что модель не только оснащена регулируемым антикрылом (Drag Reduction System, DRS), но и встроенным микрофоном для голосового управления подсветкой, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Manli, Quasar Zone

Исполнение Gallardo Racing явно привлечёт внимание поклонников кольцевых автогонок Формула-1, да и просто любителей автоспорта и автомобилей в целом. Одна из примечательных деталей дизайна — моторизированные заслонки на вентиляционном вырезе задней панели, стилизованные под систему DRS. Заслонки автоматически открываются, когда температура видеокарты повышается и включаются вентиляторы. Когда видеокарта не нагружена или нагружена недостаточно, температура не требует активного охлаждения, вентиляторы выключены и заслонки закрыты.

Источник изображения: Quasar Zone

Подробностей о работе системы голосового управления подсветкой приводится немного. Отмечается, что она активируется, когда владелец говорит: «Привет, Галлардо». Система распознаёт голосовые команды для выбора эффектов подсветки, её включения и отключения.

Источник изображения: Quasar Zone

Подсветкой можно управлять с помощью программного обеспечения в актуальных операционных системах Windows. Для этого видеокарта подключается к материнской плате с помощью специального комплектного кабеля. Интересно, что к видеокарте этот кабель подключается посредством разъёма USB Type-C. Стоит отметить, что он не предназначен ни для чего, кроме управления подсветкой.

В числе других «гоночных» деталей дизайна: финишный флаг, ARGB панель, которая может напоминать индикаторы электронного тахометра.

Manli представила не только GeForce RTX 5080 в исполнении Gallardo Racing, но и RTX 5090D.