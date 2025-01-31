Цена играет важную роль в успехе.

AMD Radeon RX 9070 XT в среднем на 15% опередит NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti в разрешении 4K, а RX 9070 на 12% опередит RTX 5070, сообщает TweakTown со ссылкой на информацию инсайдера Moore’s Law Is Dead. Если верить позиционированию, которое прогнозирует инсайдер, и ориентироваться на выпущенные видеокарты NVIDIA (обе игровые видеокарты Blackwell класса 70 ещё не вышли и не тестировались), RX 9070 XT будет чуть быстрее RTX 4080 SUPER, а RX 9070 расположится между RTX 4070 Ti и 4070 Ti SUPER.

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Также RX 9070 XT может быть в среднем на 10% медленнее RTX 5080 в нативном 4K разрешении. Но вряд ли это кого-то будет волновать, если цена видеокарты AMD будет ощутимо ниже. В TweakTown считают, что цена в диапазоне от 600 до 650 долларов США станет звёздной победой AMD. Слабо верится в такие цены, если производительность RX 9070 XT будет соответствовать прогнозу инсайдера. Ранее представители AMD заявили, что новые видеокарты будут дешевле 1000 долларов США, затем в компании опровергли слухи о первоначальной стартовой цене RX 9070 XT 899 долларов США. Т.е. видеокарта должна быть дешевле.





Старт продаж видеокарт AMD Radeon RX 9070 XT и RX 9070 запланирован на март, точная дата не называлась.