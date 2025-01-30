На удивление, видеокарта очень хорошо разгоняется.

В обзорах NVIDIA GeForce RTX 5080, появившихся накануне, многие рецензенты отмечали небольшой прирост производительности от поколения к поколению. Так, в TechPowerUp насчитали преимущество 11…15% над моделями RTX 4080 и 4080 SUPER, в ComputerBase говорят о приросте от 6 до 16%, в зависимости от игры и сценария тестирования. Однако выясняется, что показатели можно заметно улучшить — RTX 5080 обладает хорошим разгонным потенциалом.

Источник изображения: Vishal Bansal, Unsplash

В ComputerBase повысили частоту графического процессора чуть более чем на 450 МГц и разогнали видеопамять до скорости 34 Гбит/с повысив её общую пропускную способность до 1088 ГБ/с. Когда не было упора в лимит энергопотребления, максимальная частота графического процессора в играх достигала 3197 МГц. На удивление, видеокарта сохраняла стабильность во время тестирования.

Для предварительного оценочного тестирования было выбрано три игры с разным характером нагрузки на графический процессор. Максимальная частота графического процессора была зафиксирована в Final Fantasy XVI поскольку эта игра не выводит видеокарту на пик энергопотребления, карте требовалось около 239 Вт после разгона. В Horizon Forbidden West энергопотребление выросло с 285 до 314 Вт, пиковая частота достигала 3167 МГц. А вот в Space Marine 2 энергопотребление видеокарты подобралось к лимитам, после разгона видеокарта требовала 372 Вт вместо 337 Вт. Пиковая частота в Space Marine 2 достигала 3047 МГц.

Средняя частота кадров в трёх играх. Источник изображения: ComputerBase

За счёт разгона GeForce RTX 5080 может удвоить преимущество относительно RTX 4080 SUPER: в среднем с 12% до 25%. При разгоне производительность увеличивается больше, чем энергопотребление.

Специалисты отмечают, что обычно NVIDIA и AMD всегда настраивали свои видеокарты так, чтобы покупатели получали максимально возможную производительность даже без ручной настройки. В случае с GeForce RTX 5080 это, по-видимому, не так. Кажется, что графический процессор настроен на работу ниже оптимального уровня. Причины этого неизвестны.